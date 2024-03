¡Guerra 100% mexicana!

Pasaron años y años para que pudiéramos ver una guerra entre mexicanos, y este sábado 4 de mayo en la ciudad del pecado, Las Vegas Nevada, Canelo Álvarez de Guadalajara Jalisco, México, chocará ante el orgullo de Tijuana Baja California, México Jaime Munguía, en lo que será una auténtica guerra mexicana, entre dos guerreros aztecas.

Estos dos mexicanos seguramente unirán a México por medio de su pelea, pero también dividirán a la fanaticada, además del orgullo de ver a dos paisanos paralizar al mundo boxístico cuando suene la primera campana del pleito.

La última vez que Canelo enfrentó a un peleador mexicano fue el 6 de mayo del 2017, el rival en aquella ocasión fue Julio César Chávez Jr, el resultado decisión unánime a favor del tapatío.

Para Jaime Munguía, el último rival mexicano que enfrentó fue Johnny “El Vaquero” Navarrete al que noqueó en tres de díez el 17 de marzo del 2018, curiosamente Johnny es originario de San Juan Zitlaltepec Estado de México y primo del monarca superpluma Emanuel “Vaquero” Navarrete.

Cuando se habla de peleas entre mexicanos siempre se augura una brutal batalla en el encordado y hablando de esto, es imposible no mencionar Zamora vs Zárate la guerra de los “zetas”, Barrera vs Morales y Vázquez vs Márquez, y es que por los estilos de Canelo y Munguía se espera que nos brinden una pelea de antología, misma que podría derivar inclusive hasta en una trilogía.

Canelo llega al compromiso del 4 de mayo con 60 victorias, 2 derrotas y 2 empates y ha noqueado a 39 de sus oponentes, mientras que Munguía camina invicto con un impresionante 43-0 y 34 anestesiados. Los dos tienen una gran quijada y aguante, además de un enorme poder en los puños, lo cual nos hace pensar que literalmente habrá guerra mexicana, además de que estarán en la mesa y en juego todos los cinturones de las 168 libras en poder del de Guadalajara.

Canelo mide 1.73m de estatura y Jaime mide 1.83m, 10 centímetros más, el porcentaje de nocaut de Álvarez es de 65% y el de Jaime de 79%, reitero que los dos pegan y que los dos aguantan.

En el departamento de la experiencia Canelo lleva la ventaja con 484 rounds en el terreno profesional, mientras que Jaime ha disputado menos de la mitad con 199 capítulos en el boxeo rentado, sin duda Canelo tiene más experiencia y lona recorrida, comparado con Munguía.

En cuanto a las divisiones conquistadas Canelo ha reinado en cuatro divisiones, 154, 160, 168 y 175 libras, además de ser el primer latino y mexicano en coronarse como indiscutido en los supermedianos y el primero en lograrlo en la era de los cuatro cinturones, por su parte Jaime fue monarca 154 libras con cinco defensas y si bien hizo campaña en 160 libras pero no logró coronarse, sin embargo, en su ingreso a las 168 libras se coronó como plata supermediano del CMB con una exitosa defensa hasta el momento.

Los objetivos son muy distintos, Canelo busca seguir siendo la cara del boxeo mundial y de paso consolidarse como Libra X Libra, mientras que Munguía busca el sueño de derrotar al mejor en las 168 libras y convertirse en la nueva cara del boxeo mexicano y mundial.

Jaime le pondrá una gran presión a Canelo por su esencia, seguro saldrá a atacar, por su parte Saúl querrá imponer condiciones en cuanto al timing y el contra ataque, sin embargo, no olvidemos Canelo vs GGG II cuando el tapatío salió a fajarse y a parársele de tú a tú al uzbeko. Los ingredientes están puestos en la mesa y sin temor a equivocarme nos encontramos ante una memorable pelea y en mi opinión el que levante la mano tendrá dos caminos… una revancha directa o un tiro con Benavidez quien seguramente estará presente el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada.

¿Para ustedes quien levanta la mano? ¿Canelo o Jaime Munguía?