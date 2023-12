¡En el 2023 el más chimuelo mascó rieles!

El agonizante 2023 será recordado eternamente como uno de los mejores años en la historia reciente del boxeo, gracias a que a momentos se hicieron a un lado los egos, para darle cabida a la razón y finalmente entregarle, aunque a cuentagotas, lo que el aficionado del boxeo venia pidiendo a gritos desde hace años, los mejores contra los mejores.

Leigh Wood y “El Bronco” Lara chocaron en dos ocasiones, David Benavidez finalmente peleó con Caleb Plant y cerró el año noqueando al “Boo Boo” Andrade en dos peleas de PPV, se dio lo que parecía imposible, Gervonta Davis vs Ryan García, también pelearon Haney vs Lomachenko, Josh Taylor vs Teófimo López, Fulton vs Inoue, guerra entre mexicanos con Emanuel “Vaquero” Navarrete y Óscar Valdez, Canelo enfrentó a uno de los Charlo que lo habían venido retando años atrás, en una de las sorpresas del año Francis Ngannou hizo ver muy mal a Tyson Fury en pelea muy mediática, Devin Haney se confirmó como uno de los mejores al dominar por completo a Regis Prograis, “El Bam” Rodríguez se consolidó al destrozar a Sunny Edwards, en velada de pesos pesados Wilder cayó de mala manera ante Joseph Parker, Joshua paró en seco a Otto Wallin, para cerrar el año Naoya Inoue reafirmó su calidad de “monstruo” al noquear al muy valiente guerrero Marlon Tapales y si bien, Robeisy Ramírez vs Rafael “Divino” Espinoza sucedió antes que Inoue vs Tapales, la verdad es que esta voltereta y hazaña del mexicano quedará en la memoria de los mexicanos como una de las mas dramáticas y emocionantes coronaciones de un campeón mundial mexicano, sin duda, ¡un año boxístico de ensueño!

En la entrega anterior dábamos una lista previa de los libra X libra del planeta en el boxeo, pero después del 26 de diciembre la cosa se ajustó gracias al nipón Naoya Inoue que finalizó el 2023 a puro poder para cerrar el año e instalarse como el mejor libra X libra en el último suspiro del agonizante año.

A continuación, mi lista de libra X libra del momento:

1 Naoya Inoue campeón en 4 divisiones distintas e indiscutido en 2 divisiones, su récord es de 26-0 y 23 nocauts, por cierto, atinadamente le dicen “El Monstruo”, en 2023 derrotó a Fulton y Tapales y se dice que el siguiente rival del japonés es el tijuanense Luis “Pantera” Nery, ¡en lo que será un peleón!

2 Terence Crawford uno de los mejores peleadores de la historia conquistó su segunda división de manera indiscutida al destrozar a Errol Spence Jr. en un combate de ensueño, sin embargo, “El Bud” solamente peleó una vez en el 2023 y esto le resta un poco al oriundo de Omaha, Nebraska, este zurdito camina con 40-0 y 31 nocauts, para Crawford podrían venir la revancha con Spence o una pelea ante Canelo en algo para mi, cercano a lo imposible.

3 Oleksandr Usyk es un peleador que viene de ser indiscutido en los crucero y que pisa muy fuerte en los pesados, el ucraniano ha venido derrotando “mastodontes” en una división donde realmente es de los mas pequeños, con 21-0 y 14 nocauts y una pelea por año, Usyk tiene por delante su mayor reto en febrero del 24… Tyson Fury y de ganarle escribiría una historia casi imposible de repetir, indiscutido en crucero y en peso completo.

4 Canelo Álvarez con 33 años sigue siendo el rostro del boxeo mundial, conserva la calidad de indiscutido en los supermedianos y ostenta récord de 60-2-2 y 39 anestesiados, ha sido campeón en 4 divisiones, durante 2023 peleó en dos ocasiones, en Guadalajara contra John Ryder y la segunda en Las Vegas con Jermell Charlo, al parecer el 2024 le tiene dos retos muy mexicanos, Jaime Munguía y David Benavidez, ¡vaya año!

5 Dmitry Bivol derrotó a dos mexicanos al hilo en 2022, Canelo y “Zurdo” Ramírez y es, sin duda alguna, de lo mejor en las 175 libras, en el 2023 tuvo muy poca participación con una pelea en diciembre ante Lyndon Arthur, regresando de una lesión, sin embargo, el horizonte apunta a un solo nombre, Arthur Beterbiev con quien disputaría todos los cetros de los semipesados, esto si Beterbiev le gana el 13 de enero a Callum Smith en Canadá, el ruso avecindado en Montreal camina con foja de 19-0 y 19 nocauts para un impresionante 100% de nocaut, es sin duda alguna un trabuco para cualquiera en las 175 y si sube a crucero, ¡cuidado!

Del 6 al 10 hablaremos a detalle la semana que viene, 6 Devin Haney, 7 Gervonta Davis, 8 Emanuel “Vaquero” Navarrete, 9 Jesse “Bam” Rodríguez y 10 Teófimo López, mientras tanto les dejo un fuerte y apretado abrazo deseando que el 2024 supere enormemente al 2023 en cuanto a bendiciones se refiere y espero de todo corazón noqueen a cualquier reto que en este año venidero se les presente, ¡feliz y próspero 2024!