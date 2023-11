¡El Consejo Mundial de Boxeo explotó luego de esperar por tres años!

Aquí en Tashkent, Uzbekistán se está llevando a cabo la convención anual número 61 del Consejo Mundial de Boxeo y sin duda, algo que marcará a esta reunión anual de la familia verde y oro, es y será el momento donde se abordaba el tema de la división bridger weight creada por el Consejo Mundial de Boxeo en julio del 2020 en honor al valiente chamaco Bridger Walker que arriesgo su vida por salvar a su hermana, esta división busca justicia y oportunidades para los peleadores que ya no pueden marcar el peso crucero, mismo que limita hasta las 200 libras y que también se encuentran en desventaja al enfrentar en los pesos pesados a peleadores que incluso llegan a la romana por encima de las 270 libras, la división Bridger weight limita en las 225 libras y abre una enorme oportunidad para estos peleadores que no dan el peso en crucero y nunca rebasan las 225 libras, sin duda, una justa medida.

Durante la mañana del martes aquí en Tashkent, todo transcurría de manera llana en el marco de la sesión oficial diaria de la convención anual del verde y oro, cuando llegó el turno de la presentación de Box Rec, página NO oficial que registra las peleas y récords de todos los peleadores en el mundo, la armonía se rompió cuando llegó el momento de abordar el tema de los bridger weights pues los ejecutivos y dueños de la mencionada página fueron intransigentes, arrogantes e inclusive rayando en la necedad y la soberbia, pues ante los diversos cuestionamientos de Mauricio Sulaimán presidente del WBC acerca de las constantes negativas de reconocer a esta división, la postura de Box Rec fue de necedad, arrogancia y un total desenfado y desinterés.

175 países están afiliados al organismo verde y oro, prácticamente de manera unánime la junta de gobernadores (presentes en el histórico momento), votaron a favor de que se reconociera la antes mencionada división, durante el álgido momento también estaba presente el campeón mundial bridgerweight el polaco Lukasz Rozanski, al que por cierto Box Rec hizo lucir como invisible e inexistente pues nunca lo reconocieron, ni lo escucharon, y si bien, Mauricio Sulaimán les ofreció una infinidad de posibilidades para que esta división fuera reconocida, la intransigencia y arrogancia, además de una constante negativa y nulas ganas de dialogar, llevaron a Mauricio Sulaimán a romper relaciones con Box Rec, esto después de haber esperado 3 largos años para el reconocimiento a los bridger weigths.

Si un peleador no pelea, no come y si no se reconoce la división donde pelea el peleador literalmente, no existe. Es muy notorio y un tanto obvio que Box Rec piensa y actúa como organismo regidor, pero de manera NO oficial, Box Rec es una popular página de resultados en el mundo del boxeo y los deportes de contacto, pero es solo eso, una página de internet, pero que en mi opinión se ha tomado atribuciones que no les corresponden y su negativa ante la válida petición, nos hace comprobar que una de dos, se les está yendo de las manos el manejo de la página, o sus intereses y agenda es crear su propio cinturón y convertirse en un organismo sancionador.

El Consejo Mundial de Boxeo ha creado todas las divisiones intermedias como: El peso paja, supermosca, superpluma, supergallo, supermediano y el crucero entre otras y siempre han estado a la vanguardia, la reducción de 15 a 12 rounds, la implementación de las 4 cuerdas, el pulgar cocido al guante, los tres jueces fuera del ring, y luego los han seguido y secundado todos los demás organismos sancionadores y eso Box Rec literalmente lo ignoró desde una postura de no dialogar ni negociar.

Me queda muy claro que la división bridgerweight fue creada para dar y generar más oportunidades y proteger a lo más importante para el verde y oro, el peleador y si bien, el discurso de Box Rec es el de proteger al peleador siempre, con su necedad e intransigencia en este tópico, nos dejó en claro que al final no es tan importante el boxeador para ellos.

En México se conocen desde hace mucho tiempo prácticas de discriminación por parte de Box Rec hacia peleadores y promotores, de hecho, lo he vivido en carne propia como promotor y el manejo de Box Rec en México es un caldo de cultivo, por cierto, asqueroso para generar prácticas ilícitas que sólo benefician a unos cuantos, y castigan al más importante, el peleador.

La soberbia de los dirigentes de la página (NO OFICIAL) de registro de datos y récords y su altanería llevó las negociaciones y solicitud al punto de ruptura y misma que seguramente muchos estamos celebrando.

El Consejo Mundial de Boxeo rompe pues con Box Rec y Mauricio Sulaimán da un golpe de autoridad en la mesa que solo el podía haber dado, un golpe de autoridad que seguramente muchos dimos con el.

El hartazgo de muchos (y me incluyo), llegó niveles insoportables y al menos menos en mi caso a vendettas por medio de la página, misma que ha venido siendo manejada al menos en México a capricho de los editores que sumergidos en su océano de banalidad y arrogancia, creen poder “castigar” a peleadores y promotores, estos tipos deshonestos ayer recibieron un “periodicazo” en el hocico, mismo que seguramente los dejó helados y más vulnerables que nunca, ¡no hay vuelta de hoja! O Box Rec respeta al boxeo, o el boxeo los dejará de respetar y los bajará de sus ínfulas y “montañitas” de poder.

Si hay algo que desprecio en la vida es el abuso de poder, las prácticas sucias y desleales, en este caso usar el nombre de una página para intereses personales, y cuando nos damos cuenta de que una herramienta tan importante para los boxeadores es manejada bajo sucios intereses de algunos, nos percatamos de que lo importante para este grupúsculo no es el peleador, lo importante para ellos son las componendas, el poder y el constante “reconocimiento”, que es mas bien miedo de que no te suban las peleas a la mencionada página de datos y por consiguiente no poder mostrar tu carrera y tu récord para poder seguir trabajando, en este caso peleando.

El boxeo mexicano y el boxeo mundial necesita datos como todos los grandes deportes, y creo fervientemente que llegó el momento de buscar nuevas opciones para consultar récords, status e información en general de los peleadores, definitivamente hoy Box Rec nos deja en claro que es a su modo o no es, sin embargo, Mauricio Sulaimán los ubicó de “un solo golpe” y les dejó muy en claro que el boxeo seguirá adelante con Box Rec o sin ellos.

Después de tres largos años y muchas irregularidades Mauricio actuó de manera frontal y nos representó a todos aquellos que en su momento dijimos verdades incómodas, sin embargo, el martes 14 de noviembre del 2023 será recordado como el día que pararon en seco a Box Rec.

Como diría Luis Enrique Mejía: “Yo no sé mañana”, pero hoy el mundo del boxeo celebró la ruptura del Consejo Mundial de Boxeo con Box Rec en algo que ya se veía venir.