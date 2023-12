¡El boxeo sale de terapia intensiva!

El mundo del boxeo se sacudió desde sus entrañas cuando recientemente se anunciaba la salida de SHOWTIME del boxeo, sin embargo, se defiende como gato panza arriba y PBC logra un gran acuerdo con el gigante consorcio llamado AMAZON, sí, PBC tiene casa y si bien, en un esquema distinto, pero al final hay salida para que los boxeadores se sigan mostrando, creo que vendrán reestructuras económicas y rupturas, pero al final PBC de manera oficial anunció que sus más de 150 boxeadores ya tienen casa en AMAZON.

El anuncio de PBC y AMAZON deja en claro que es un acuerdo multianual donde se mostrarán grandes combates, además de contenido exclusivo para la plataforma y sus suscriptores, PBC quien desde 2015 ha construido la carrera de grandes peleadores nos ha regalado un inolvidable 2023 con peleas que la gente venía pidiendo como: David Benavidez vs Caleb Plant, Gervonta Davis vs Ryan García, Errol Spence vs Terence Crawford y Canelo vs Jermell Charlo entre otras. El banderazo inicial de este histórico acuerdo se dará en marzo del 2024 y se dice que podría darse Gervonta Davis vs Isaac Cruz II, ¡pelea de ensueño! Que de darse sería un inmejorable inicio para esto que es oxígeno puro para el deporte de las narices chatas y orejas de coliflor.

En el boxeo rifa el odio y las traiciones y mucha gente o “gentuza”, mejor dicho, que desde ya desea el fracaso de PBC y AMAZON, pero para su desgracia este acuerdo puede ser uno de los más solidos en la historia del boxeo, aquí les van unos datos:

AMAZON Prime Video tiene cerca de 160 millones de suscriptores tan solo en los Estados Unidos, el triple de los suscriptores de SHOWTIME, DAZN cuenta con 15 millones de suscriptores alrededor del mundo y la vitrina de ESPN + cuenta con 26 millones de suscriptores en Estados Unidos, si pitágoras no mentía, este acuerdo se ve al menos en lo previo y basado en los números, ¡grandioso!

Hagamos un ejercicio: Si tan solo el 2% de suscriptores de AMAZON consume los pagos por evento de PBC, estaríamos hablando de 3,200,000 casas, ¡un gran número!, sin embargo, no hagamos números alegres, hablemos de que el 1% solamente consuma boxeo, seamos pues mesurados, aún así, estaríamos hablando de 800,000 casas y si PBC y AMAZON entregan buenas peleas y contenido distinto, créanme que les va a ir muy bien.

Ahora bien, y este mensaje es para Al Haymon y gente tan importante y estratégica como Luis de Cubas Jr, si no atienden al público mexicano en los Estados Unidos de manera distinta, la cosa no va a pintar muy bien y en contraparte si se le da especial atención a este importante mercado, la raza los va a apoyar a muerte y esto significa millones y millones de dólares que se van a la industria del boxeo y a los bolsillos de PBC y AMAZON, espero que finalmente abran los ojos y atiendan al mercado mas importante a nivel mundial en el boxeo, el público mexicano.

Yo en lo particular, celebro, saludo, festejo y de paso aplaudo este histórico acuerdo, el boxeo sale de terapia intensiva y respira nuevos aires, aires que ilusionan y emocionan, ¡éxitos a PBC en AMAZON!

Agarrón en San Francisco.

Fin de semana de dos grandes combates, el primero se llevará a cabo en San Francisco, California se enfrentan Regis Prograis con 29-1 y 24 nocauts y es el actual monarca de las 140 versión Consejo Mundial de Boxeo y el retador, el invicto Devin Haney quien acaba de dejar vacantes todos los cetros de las 135 libras para buscar suerte en los superligeros. El avecindado en Las Vegas camina a paso perfecto con foja de 30-0 y 15 anestesiados, sin duda es un peleón en donde se combina el poder y garra de Prograis con un exquisito jab y boxeo de Haney, en mi opinión se va a imponer el poder de Prograis en lo que para muchos sería una sorpresa, sin embargo, en mi opinión creo que Prograis tiene el suficiente poder para dar el campanazo, por su parte Haney llega de una dudosa victoria ante Lomachenko, en una pelea donde vi ganar al ucraniano, así es que es sin duda un combate imperdible en el marco de las 140 donde reinan, Rolly Romero en la AMB, Teófimo López en la OMB, Prograis en el CMB y para mi el más peligroso Subriel Matías el boricua, quien manda en la IBF y que viene de destrozar a Ergashev un uzbeko de 23-0 y 20 nocauts, la velada va por DAZN y es una promoción de Matchroom Boxing, como dato importante Prograis llega con 34 años por 25 de Haney, es corazonada pero creo que pueden noquear a Haney.

Cuba vs México en Florida.

Para celebrar los 92 años de Bob Arum Top Rank presenta una velada muy interesante en Pembroke Pines, donde estará en juego el cetro 126 libras de la OMB cuando se enfrenten el cubano Robeisy Ramírez monarca actual pluma con 13-1 y 8 nocauts, el dos veces medalla de oro olímpica tendrá como rival al tapatío Rafael “El Divino” Espinoza quien llega invicto al compromiso con foja de 21-0 y 18 anestesiados, Robeisy mide 1.68 por 1.85 de Espinoza, 85 rounds y un 62% de nocaut para “El Tren” y 71 rounds y un 86% de efectividad para “El Divino”, el favorito sin duda es el actual campeón, sin embargo, tiene que cuidarse de la altura, distancia y pegada del mexicano, insisto, muy favorito Ramírez, pero Espinoza es mexicano y de pegada, así que es muy difícil dar un pronóstico, sin embargo, si Robeisy hace caer en su estilo al tapatío se llevará la noche, pero si se mete a intercambiar la puede pagar caro.

En la misma velada llama la atención el pleito entre Xander Zayas 17-0 y 11 nocauts, que enfrenta al español Jorge Fortea 24-3-1 y 9 nocauts en un combate de juventud vs experiencia, veo claro favorito a Zayas por que el español no pega y ha caído por la vía del cloroformo en 2 de sus 3 derrotas, para el español es su segunda aparición en los Estados Unidos, el fue parte de la cartelera Canelo vs Kovalev donde perdió ante Murtazaliev un ruso que ahora ostenta 21-0 y 15 nocauts, cuidado porque pueden propinarle su tercer nocaut al español, pues Zayas tiene 21 años y va subiendo como la espuma y Fortea llega con 33 años al compromiso.

¡Hagan sus apuestas y esperen sorpresas!