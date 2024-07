Se pudo evitar la muerte de Dylan Nahum Gutiérrez Saucedo

No hay un término para llamar a una madre que pierde a su hijo y este desafortunadamente es el caso de Irlanda Saucedo, quien recientemente perdió a su primogénito Dylan Nahum de 17 años, por negligencia del Oasis GYM según nos contó la desconsolada madre.

Para la familia Gutiérrez Saucedo era un día normal en Ciudad Juárez, Chihuahua donde viven, la rutina diaria del destacado estudiante Dylan Nahum era levantarse a las 5 am para ir a correr y a las 6 era hora de meterse a bañar para irse a la escuela donde de no haberse dado su trágica muerte, se hubiera graduado el pasado 1 de julio.

“Lo último que recuerdo de Dylan es que me dijo quédate un ratito más, luego de que les dije que me iría a la casa a dormir un ratito, pues la verdad tenía mucho sueño”, esa fue la última vez que Irlanda vio a su chamaco y lamenta enormemente el no haberse quedado unos minutos más con su hijo mayor, pues nunca imaginó que sería la última vez que lo vería con vida y consciente.

“La pasión de mi hijo era el boxeo y desafortunadamente murió haciendo lo que más le gustaba”, fueron las palabras que surgían de una madre destrozada, que luchaba para no ahogarse en llanto mientras me narraba el triste y desgarrador acontecimiento.

Dylan se presentó a entrenar como cualquier otro día y desafortunadamente luego de dos sesiones de sparring, en la segunda sesión recibió un golpe que lo dejó en la lona (versión contada a Irlanda por un testigo presencial en el Oasis GYM), donde estuvo totalmente desatendido por el profesor de boxeo Fernando Silva, ex boxeador profesional, encargado de impartir clases de boxeo en el Oasis GYM, donde luego de estar sin atención médica alguna por al menos dos horas, fue trasladado al hospital donde llegó ya en condiciones muy graves, para luego de 13 días debatiéndose entre la vida y la muerte, al final perdió la batalla.

Dylan Nahum Gutiérrez Saucedo no debe ser un caso más, las autoridades tienen que investigar a fondo lo sucedido, pues la madre del occiso nos contó que de la noche a la mañana desaparecieron las cámaras que apuntaban al ring y en general las cámaras del Oasis GYM, ¿que quieren ocultar?

Es imposible apuntar dedos por apuntar, sin embargo, la versión de Irlanda apunta a negligencia, misma que tiene que ser investigada a fondo.

El boxeo es sin duda un deporte de alto riesgo, mismo que se incrementa si no se tienen las medidas necesarias de prevención, es por esto que exhortamos a las autoridades locales y estatales a que le den seguimiento a este desgarrador suceso y se eviten en el futuro desgracias que literalmente destrozan familias.

Finalmente, si el entrenador Fernando “Pica piedra” Silva quiere dar su versión de los hechos, estaremos atentos para darle el derecho de réplica, mientras tanto, descanse en paz Dylan Nahum Gutiérrez Saucedo y esperemos que Dios esté en la esquina de los Gutiérrez Saucedo para darles paz y resignación.