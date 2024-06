¿Benavidez vs Gvozdyk la antesala de Canelo vs Benavidez?

Chispas, fuego y lumbre salen inexorablemente de una charla llamada: Canelo vs Benavidez, y es que sin duda alguna este combate es una de las peleas más deseadas por la afición boxística por todo lo que se ha generado en lo previo a un combate de ensueño.

Insultos por una parte y desprecio por la otra, han hecho que la pelea entre Saúl y David se haya convertido en la pelea más deseada de los últimos años, inclusive muy por encima de una locura llamada Canelo vs Crawford una pelea sin sentido alguno en mi opinión, esta no es atractiva digan lo que digan.

Mi lado romántico me dice que veremos en un futuro no muy lejano Canelo vs Benavidez, un combate del que empecé a hablar hace ya muchos años, de este tiro puedo decir que Canelo no le tiene miedo a Benavidez y que Benavidez realmente no odia al Canelo, al final es un trabajo con una dosis alta de antagonismo, pero insisto mi lado romántico me dice que si se dará.

Les pregunto: ¿Ya entendieron la importancia de Benavidez vs Gvozdyk?

En mi opinión este combate es la antesala de Canelo vs Benavidez por la simple y sencilla razón de que tanto Eddy Reynoso y José Benavidez estarán involucrados en el combate del 15 de junio en Las Vegas, Nevada en velada presentada por PBC, si, como les digo, Eddy Reynoso de alguna manera enfrentará a José y David Benavidez y sabemos que Eddy es un gran estratega y seguramente estudiará a fondo a los Benavidez con un peleador de su establo llamado Oleksandr Gvozdyk.

David Benavidez camina con 28-0 y 24 nocauts, mientras que Oleksandr Gvozyk ostenta un record de 20-1 y 16 anestesiados, Benavidez es entrenado por su padre José y Gvozdyk es entrenado por Marcos Contreras, el ucraniano conoce a fondo la división de los semipesados donde fue monarca por parte del Consejo Mundial de Boxeo, “The Nail” tuvo un retiro temporal de casi 4 años luego de perder el cetro y el invicto ante Beterbiev, para David es el debut en las 175 libras peleando por un título, el interino semipesado del CMB, sin duda una pelea muy complicada para el monarca interino de las 168 libras, que regresa a las 175 libras, donde peleó en sus inicios.

Desde su regreso Gvozdyk ha logrado tres nocauts al hilo con peleadores que son caladores, Josue Obando, Ricard Bolotniks e Isaac Rodríguez, por su parte “El Bandera Roja”, se despachó a David Lemieux, Caleb Plant y Demetrius Andrade, sin duda realidades y momentos muy diferentes, sin embargo, independientemente de que en el papel Benavidez es el favorito, no podemos olvidar que Gvozdyk es muy peligroso y será una muy dura prueba para el bravo guerrero mexicano.

Espero un gran combate con grandes posibilidades de nocaut, pero creo fervientemente que del resultado de este peleón en las 175 libras, se desvelará el futuro para Benavidez, ya sea quedarse en las 175 libras buscando a Beterbiev o Bivol, o regresando a las 168 para enfrentar finalmente al Canelo, pero Benavidez tiene que tener mucho cuidado con un ucraniano que en su momento retiró al peligroso Adonis “Superman” Stevenson y que sin duda fue uno de los mejores semipesados de la historia.

Como les dije al principio, Benavidez vs Gvozdyk es la antesala de Canelo vs Benavidez, y, seguramente Eddy Reynoso sacará sus conclusiones de este combate que le permitirá conocer más a fondo a David Benavidez.

¿Benavidez se encamina a Canelo o Gvozdyk regresa a la cima de las 175 libras?