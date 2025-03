El boxeo vive en la obsolescencia

Las proezas de “El niño de oro”, Hugo Sánchez Márquez, en el Real Madrid hicieron que me enamorara y me hiciera un seguidor asiduo del Madrid, de hecho, visitaba a menudo la tienda que “Hugol” tenía en Avenida Coyoacán, a solo dos cuadras de mi casa, en la misma Avenida Coyoacán estaba ubicado el edificio donde pasé mis mejores años de infancia y juventud, la dirección: Avenida Coyoacán 310 departamento #7 en la añorada Colonia del Valle, donde nací y crecí.

Traigo a colación los recuerdos de la infancia y juventud, pues he tenido la fortuna de narrar y consumir tanto boxeo, como futbol a nivel mundial, en el balompié he narrado desde la Liga de Ascenso MX, hasta Mundiales y Champions League; en el boxeo, cientos de peleas de todo nivel y puedo decir, en mi experiencia como narrador y por supuesto como aficionado, que el futbol ha evolucionado y el boxeo desafortunadamente no, el boxeo se ha quedado aletargado en el tiempo, diría Montaner, el boxeo es obsoleto y se niega al futuro, debido a los malos y tercos manejos.

Lee También El cero-cero de Piqué

Disfruté enormemente la victoria del “cuadro merengue” sobre los “Colchoneros” en los octavos de final de la Champions League, pero debo subrayar que, sin tecnología, no se hubiera anulado el penalti de Julián y hoy estaríamos eliminados, vamos, hubiera reinado la injusticia, cosa que, en el boxeo, es el pan nuestro de cada día, pues mayormente todo se basa en el criterio (malísimo en ocasiones) de los referees y los jueces, por cierto, varios de ellos ya con los años encima, con pensamientos anquilosados y antiguos, y ciertamente negados al cambio y en contra total de la llegada de la tecnología.

¡Urgen cambios en el boxeo!

- Debe haber 5 jueces, eliminar la calificación más alta y la más baja y sacar un promedio justo.

- Si hay alguna tarjeta sospechosa o descabellada, además de eliminarse en la suma final, se debe inhabilitar al juez responsable por un periodo de tiempo.

- Repetición instantánea en varios monitores con oficiales especializados para tomar las decisiones justas y correctas.

- Instalar marcadores abiertos al público y peleadores round por round de manera que se sepa cómo va la pelea y en consecuencia haya transparencia.

- Los organismos tienen que aplicar sus reglas por parejo, los rankings se deben respetar y que peleen los mejores contra los mejores sin excepción alguna.

- Buscar la posibilidad de pelear una cantidad de rounds que sea número non, ya sea bajar a 11 episodios o subir a 13 buscando evitar los empates.

Lee También No hubo nueva elección de Mikel Arriola al frente de la FMF

Parecería imposible que el boxeo evolucione, sin embargo, creo que hay esperanza, antes veíamos las proezas de nuestros ídolos boxísticos en televisiones de bulbos en blanco y negro; hoy, consumimos boxeo a color y en nuestros celulares, sólo es cuestión de que se vayan los que se tienen que ir y que lleguen los innovadores, como ha sucedido en todas las demás disciplinas deportivas, ¡abracemos los cambios!