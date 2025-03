Eddy Reynoso un chamaco humilde que nunca se rajó

Canelo Álvarez es sin duda una de las marcas deportivas más importantes y reconocidas a nivel mundial, sin embargo, me pregunto: ¿Nos podemos imaginar a Canelo sin el aporte de Eddy Reynoso? En mi opinión, no, reconozco a Canelo y siempre creí en el desde sus inicios, pero no me puedo imaginar a Canelo sin Eddy y a Eddy sin Canelo, ellos conforman un dúo muy exitoso, y el gigantesco aporte de Eddy a la carrera de Canelo es innegable, por lo cual definitivamente no podemos desasociar a Canelo de Eddy y viceversa cuando de éxito se habla.

Recientemente Reynoso mencionó lo que todos sabemos, Canelo está cerca del retiro, ¿pero que viene para Eddy?, la respuesta es muy sencilla: Seguir desarrollando talentos y trabajar con los mejores peleadores del mundo.

Repasemos el establo de Eddy Reynoso:

Canelo Álvarez, Jaime Munguía, Óscar Valdez, Ryan García, Teófimo López, Frank Sánchez, Marco Verde, Brayan León, Yoenli Hernández y Jonathan López entre otros, la verdad es que es impresionante la cantidad, pero sobre todo la calidad de peleadores que de alguna manera están trabajando de la mano con el entrenador y manager tapatío.

Eddison Omar Reynoso Sandoval es un chamaco de extracto humilde que nunca se rajó, Reynoso Sandoval se atrevió a soñar en grande de la mano de su padre José “Chepo” Reynoso, Eddy sufrió carencias de toda índole, discriminación y los dolores de cualquier inmigrante mexicano que llega a los Estados Unidos sin papeles, Eddy en su momento se la rifó en lo que fuera con tal de ganarse el pan, pero su gran virtud fue el nunca desenfocarse, pues su sueño era crear campeones del mundo, pero lo que Eddy nunca se imaginó fue el histórico éxito y los logros al lado de Canelo, Eddy por méritos propios logró ser reconocido como manager y entrenador del año, algo casi imposible de lograr.

Con Eddy he trabajado en varias ocasiones, tenemos anécdotas de lagrimas y risas, hemos llorado por los que ya no están, lo he visto nervioso, triste, enojado y por supuesto muy feliz, a él y a mi nos une la bohemia, el boxeo y un profundo amor por México, pero independientemente de esto, debo resaltar que es un ser humano integro y de profundas lealtades, hoy desafortunadamente las agendas de los dos, no nos permiten convivir a menudo, pero tengan la certeza de que Eddy nunca olvida sus raíces, a sus amigos y por supuesto nunca traiciona ni a México, ni a sus principios.

Eddy, hoy el odio y la envidia en las redes sociales se ha vuelto insoportable, pero que esto lejos de golpearte te motive, así es que a seguir tirando golpes a favor del boxeo mexicano y el boxeo mundial, lo único que te pido es que cada mañana te pongas dos pesados yunques en los pies y te mantengas tan humilde y aterrizado como hasta ahora, sabes bien que celebro de todo corazón todo éxito de los mexicanos y tú has sabido darle alegrías a nuestro México, se vienen tiempos de mucho trabajo y muchos retos para ti, pero al final es lo que te gusta.