Démosles amor a nuestros boxeadores, no odio

Mientras escribo esta columna el viernes 14 de febrero, no puedo pensar en otra cosa que no sea gratitud, si, ese agradecimiento de poder amar profundamente y ser amado, dicho sea de paso agradecer eternamente al amor de mi vida Laura González por ser la luz de mi existencia.

Luego de un romántico momento, de manera inexorable me puse a pensar en todo el odio que se vierte en las redes sociales hacia nuestros embajadores mundiales en el deporte, pero en el caso de los boxeadores, sin duda, esto rebasa cualquier nivel imaginable.

Recientemente entrevisté a William Scull un peleador cubano muy agradable de 32 años, quien es el actual monarca de las 168 libras por parte de la FIB, el motivo principal de la entrevista debería haber sido el encuentro que sostendrá en mayo, en tierras árabes ante Canelo Álvarez por todos los cetros de los supermedianos, sin embargo, debido a las recientes declaraciones y contradicciones de Juan Manuel Márquez con respecto al púgil cubano, decidí abordar con William el tema de como Márquez lo alabó en su momento y luego como lo ninguneó y negó.

Recientemente Juan Manuel Márquez entrevistó a William Scull en una vitrina donde trabaja como analista, durante dicha charla Márquez reconocía a Scull un verdadero peligro para Canelo, incluso insinuó que Canelo no agarraría dicha pelea por el peligro que el cubano suponía, sin embargo, poco tiempo después al enterarse de que William finalmente si enfrentaría al monarca tapatío, lo degradó de peligroso hasta llamarlo un “don nadie”, y al más puro estilo de Pedro, lo negó tres veces, diciendo que no lo conocía.

Esto llamó profundamente mi atención, y me hizo entender que la leyenda del boxeo mexicano Juan Manuel Márquez tratará siempre de minimizar todo lo que tenga que ver con los logros de su paisano y compatriota Canelo Álvarez, es obvio que nunca lo va a reconocer así Canelo enfrente a “King Kong”.

Conozco muy bien al “Dinamita” Márquez, es más, me atrevo a decir que le tengo mucho aprecio y por supuesto una enorme admiración, sin embargo, creo que a la gente que uno quiere no le puede mentir y creo fervientemente que Márquez con el tema de Canelo se equivoca, entiendo que personalmente no le caiga bien y es válido, pero lo que Márquez no se puede permitir, es alabar a alguien y luego verbalmente lastimarlo con tal de decir que los rivales de Canelo no sirven, tan sencillo como esto:

¿William Scull es peligroso o es un “don nadie”?, lo que no puedes decir es que un día Scull es peligroso y días después decir que Scull es un “don nadie”.

Querido Juan Manuel, eres y serás uno de los más grandes peleadores de México y eso no te lo quita nadie, pues literalmente te lo ganaste a madrazos, y por esa enorme estatura de guerrero, creo que deberías aportar más al boxeo mexicano.

Te pregunto: ¿No te encantaría que hubiera mil guerreros como tú?, a mí sí, yo desde mi postura de respeto y admiración te mando un fuerte abrazo cargado de cariño y agradecimiento por tus atenciones hacia mi (tú sabes a que me refiero), pero humildemente te pido que lejos de golpear a tus paisanos, les enseñes el camino, pues por tu carrera y grandeza, creo que hasta el Canelo podría aprender algo de ti, pero recuerda que se enseña con amor, aunque el boxeo sea un deporte de madrazos, al final creo que si a México le va bien a todos los mexicanos nos va bien.