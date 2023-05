60 años de prestigio

El Consejo Mundial de Boxeo cumple 60 años de prestigiosa existencia y día con día, evento tras evento, pelea tras pelea, crece en prestigio y humanidad. El Consejo Mundial de Boxeo es el organismo más humano y más respetado y eso sólo se gana con honestidad y arduo trabajo.

Lee también: Christian Martinoli manda recado a cronistas de TUDN: “El domingo narramos nosotros para que no se duerman”

Parece mentira, pero el tiempo ha volado desde que se fundó el organismo verde y oro, en su vuelo el CMB nos ha dejado historias imborrables, épicas batallas en el encordado, pero sobre todas las cosas nos ha enseñado que lo más importante son los boxeadores arriba y abajo del cuadrilátero, pues en el organismo siempre han ponderado la integridad física y mental de los púgiles, que literalmente son familia para el verde y oro, mismo que en su momento dirigiera de manera tan atinada y honorable Don José Sulaimán a quienes los amantes del deporte que no se juega, llevaremos siempre en el corazón.

Don José, quien nos iluminaba con su sonrisa, seguramente bendice al boxeo y en particular a Mauricio, desde el cielo.

Lee también: F1: De la vez que Checo Pérez y Felipe Calderón festejaron en una alberca después del Gran Premio de Mónaco

Hoy el WBC (por sus siglas en inglés), es dirigido por un hombre incansable, un hombre tenaz, un hombre que combina los pantalones bien puestos, con el don de gente, me refiero a Mauricio Sulaimán, el heredero de la bondad y el carácter de Don José. Mauricio sabe lo importante que es el ser agradecido y eso lo demuestra al presentarse siempre como el hijo de Don José, antes que como el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Bien dicen que con la clase se nace y si algo le sobra a Mauricio, es la clase.

Sancionar combates sin duda es una de las tareas más importantes para un organismo regidor en el boxeo; sin embargo, para el WBC no es lo más importante, el CMB se ha a dado a la tarea de cruzar fronteras y unir naciones, sus obras humanitarias rebasan por mucho el hecho de sancionar un combate de talla mundial, al final el legado es lo más importante para el organismo, que sin duda en mi opinión, se perfila como el más sólido en una época donde el boxeo necesita urgentemente unidad y honorabilidad y el mensaje de Mauricio Sulaimán es precisamente de unidad y honor.

Lee también: Checo Pérez termina en la séptima posición de la segunda práctica del GP de Mónaco; Max Verstappen, en la primera

En otra entrega hablaré de fechas y momentos históricos del organismo verde y oro, ya habrá oportunidad de relatarles cuántas luminarias boxísticas asistieron al sexagésimo aniversario y seguramente se gestarán anécdotas que quedarán plasmadas para la eternidad.

Hoy cierro este escrito lleno de gratitud hacia la vida por la enorme oportunidad de haber conocido a Don José Sulaimán quien por cierto, siempre me tendió la mano, me dispensó un consejo y me regaló esa sonrisa que literalmente iluminaba y tocaba almas. De Mauricio Sulaimán puedo decir que es un hermano de vida, es un hombre íntegro y alegre, amante de los amigos y la familia y un hombre que está destinado a cambiar al boxeo como lo hizo su padre, en algo mejor día a día, seguramente el reto de Mauricio es enorme y complicado, pero empeño mi palabra, para que desde esta y otras vitrinas cuenten con todo mi apoyo para lograr que el boxeo mexicano y el boxeo mundial, se ubiquen donde merecen estar.

¡Felices 60 querido WBC!

Lee también: "Todos pensaban que hoy se iba a resolver, todavía falta un juego": Veljko Paunović