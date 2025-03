Siempre del lado de las víctimas: búsqueda por la verdad y la justicia (I)

El dolor y la angustia de una madre de no saber el paradero de su hija o hijo, conmueve y nos mueve, como causa nacional, para emprender acciones integrales, concretas y coordinadas. Ver las fotografías pegadas en paredes o publicadas en redes sociales; escuchar el grito durante las marchas de los nombres de las personas desaparecidas o no localizadas, es una herida abierta que nos persigue, al menos, desde la llamada “Guerra sucia” en la década de los 60. Por supuesto, no podemos olvidar, la mal llamada “Guerra Contra el narcotráfico” impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006, abriendo el abismo y arrebatando el futuro de millones de niñas, niños y jóvenes.

Para enfrentar este problema sensible, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Esta iniciativa, que enviamos por instrucciones de la presidenta a la Cámara de Senadores, contempla las siguientes medidas: 1) creación de una Plataforma Única de Identidad: será una gran base de almacenamiento de información de los ciudadanos, respetando en todo momento, los datos personales; 2) la Clave Única de Registro de Población (CURP) será un mecanismo de identidad oficial, por ello, se agregan fotografía y huellas dactilares; 3) se establecerán obligaciones y sanciones a servidores públicos que no cumplan con la generación, actualización y compartición de información; 4) se va crear una Base Nacional De Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas; 5) se va a fortalecer, con la alimentación de información y actualización, el Banco Nacional de Datos Forenses que tiene a su cargo la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales; 6) los privados tendrán la obligación de generar y compartir información que sea útil para la búsqueda de personas, respetando la Ley de Datos Personales; 7) fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda; 8) se va a crear un Sistema Nacional de alerta, búsqueda y localización de personas; y 9) las fiscalías locales deberán fortalecer sus capacidades para tareas de búsqueda e investigación.

Una de las acciones, aparte del fortalecimiento de las capacidades de las fiscalías, es la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que funcionará inmediatamente que un familiar, amigo o conocido reporte a una persona por desaparición, para actuar de forma expedita, sin tener que esperar 72 horas.

La prioridad es construir una paz duradera a través de la atención de las causas. Estas acciones no solo son una estrategia de seguridad, sino para la búsqueda de la verdad y la justicia. La presidenta jamás va a dejar solas a las víctimas, por el contrario, asume con mucha solidaridad y respeto, la enorme responsabilidad de emprender toda la capacidad del Estado para resolver este problema.

En la segunda parte de esta columna, hablaremos sobre los retos de la implementación.

Consejera jurídica de la Presidencia