Matan la democracia; entronizan la tiranía

Consummátum est: Todo está consumado.

Aunque sólo falten unas horas, puede darse por hecho que, de la democracia, México pasó a la tiranía.

La cuenta regresiva para el final de aquella se agota. Vive sus últimos momentos.

El primero de junio se completará el crimen. Con la elección judicial, se concentrarán los Tres Poderes de la Unión. Serán uno. La cara de la tiranía está claramente definida.

La víctima: la ciudadanía, será sepultada después con cada una de sus acciones.

Ahora, lo que importa a sus promotores es el acta de defunción. Solícitos, la expedirán los funcionarios electorales (con honrosas excepciones), cómplices de la barbarie.

Del inminente deceso, hablan la Historia. La Política. El Derecho. La experiencia. Las acciones de los gobernantes. Los que hoy encabezan las instituciones.

La iniciativa fue de Andrés Manuel López Obrador. La respalda Claudia Sheinbaum Pardo. No hay alternativa. No hay vuelta atrás.

Ellos dos han destruido la República. La asesinaron a sangre fría. Sin contemplación. Sin remordimientos.

Por eso, él y ella estarán juntos en las páginas más negras de la Historia. Los ubicará como democraticidas. Democidas. Democracidas.

Aquí, hoy, esos conceptos cobran vida. Se entienden. Representan un crimen de lesa sociedad. Ley. Inteligencia. Razón. Libertad. Justicia. Igualdad. Humanidad.

López-Sheinbaum, como uno solo, han acabado. Exterminado la mejor forma de gobierno conocida hasta hoy. Esa para la que el ciudadano es razón. Motivo. Sublimes principio y fin del ejercicio del poder público.

Tras el asalto a este, el próximo domingo, se los identificará como los padres del monstruo estatal más aterrador. Temible. Violento. Opresor. Depravado. Despiadado. Inmisericorde que jamás haya existido.

Sus correligionarios los acompañarán como sus fieles secuaces que son.

Los morenistas, con su líder y su lideresa en punta, serán juzgados por la Historia por haber llevado a México de la evolución a la involución.

Por hundirlo en la regresión, en vez de hacerlo avanzar.

Por trastornarlo, no por transformarlo.

Esto último, falsa promesa de su ideología, habría implicado su mejoría. Las evidencias del desastre que han hecho, están ante los ojos de todos.

Como pocos procesos en curso, la instauración plena del régimen tiránico en México tiene un destino seguro. Se vio desde la propuesta de reforma electoral.

Los innobles métodos. Formas. Recursos con que los morenistas la han instrumentado, fueron estudiados por especialistas. La reseñaron. Divulgaron. Detallaron, mirando a provocar un acto de racionalidad, de reconsideración.

Todo fue inútil. Para ellos no hay razones.

Sólo tuvieron como respuesta la burla. La descalificación. El ataque. Se han valido de todo para imponerla. Hicieron las porquerías más repugnantes para dar viabilidad a su elección del Poder Judicial.

Su última jugarreta es proveer “acordeones” a los “votantes”. Los consideran descerebrados. Menores de edad. Realmente indignante.

En unos días, empezará el imperio de la arbitrariedad abierta. Radical. Descarnada. Cruel. Nada ni nadie impedirá la sinrazón. La antipolítica.

Todas las trampas. Irregularidades. Maniobras. Presiones. Chantajes. Inmoralidades para hacerla pasar como legal en el Congreso, en el INE, en el TRIFE, cuyas evidencias son públicas, trazan. Marcan. Perfilan. Determinarán la actuación del Frankenstein Judicial que impartirá la justicia en México.

Para beneficio exclusivo de una casta. Tribu. Facción. Los canallas que ha usurpado la soberanía. Ultrajado las instituciones. Sembrado la discordia. Engañado a la sociedad. Cancelado todas las expectativas del régimen popular. Acabado con todos los derechos de los mexicanos.

En breve, las promesas de este, desaparecerán. El anhelo de las realizaciones colectivas dará paso. Cederá su lugar a la rabiosa. Rapaz. Desalmada pandilla que, como con puñal en mano, impondrá su voluntad a todos.

Con la captura. Cooptación. Imposición de ministros, magistrados y jueces, designados en su mayoría como “candidatos” por Morena, la caquistocracia empezará a disponer lo que se le venga en ganas sin restricciones. Sin moral. Ética. Capacidad. Talento. Idea del bien común.

Caquistocracia remite al gobierno de los peores. Los más descalificados. Pervertidos. Corrompidos. Ruines. Habrá excepciones. Pero el Chango León es el máximo, funesto ejemplo de esa desnaturalización política.

Los personajes más influyentes del morenismo son los que han hecho, legalmente, la masacre constitucional.

Paradójico. Porque una Constitución es lo más limpio. Puro. Noble. Sagrado para un pueblo. Es el fundamento del Estado. Civilización. Civilidad.

Ellos la han demolido. Establecerán la animalidad.

Debidamente instruidos. Obligados. Centaveados. Convencidos, deshicieron la Carta Magna. La Torcieron. Manosearon. Pisotearon. Violaron para hacer pasar como legales todos sus excesos. Sinsentidos. Brutalidades inconcebibles para cualquier funcionario público. Más, para los representantes populares.

Toda esa malignidad, producto de la mente enferma, patológica de AMLO, ha sido amplia, profusamente publicitada. Debatida. Cuestionada. Rechazada. Nada mueve ni conmueve a sus vasallos.

Caprichudo. Rencoroso. Iracundo. Vengativo, nada lo hizo cambiar. Despotricó. Insultó. Ignoró. Se mofó de las mentes brillantes, conocedoras del tema, que le sugerían prudencia. Estudio. Mesura. Reflexión. Tiempo.

Aprendida la lección, sus continuadores hacen lo mismo.

Los tiranos no conocen las virtudes políticas. Y si acaso, las desprecian. Las convierten en sus contrarias.

Nada ha hecho rectificar la locura de la elección judicial a la presidenta. Por eso, la inminente transición de la democracia a la tiranía es inevitable. El Infierno está cerca.

Lamentable. Triste. Doloroso, que Claudia Sheinbaum no haya podido o querido apartarse un ápice de ese diabólico esquema de poder que le heredó López Obrador. Se ha limitado a seguirlo por nota.

Perdió legitimidad. Oportunidad de SER ella. De asumirse como presidenta de la República.

Desde el mismo micrófono de la Miscelánea que AMLO le dejó para “gobernar”, en la que mete cualquier tema para tender cortinas de humo sobre los asuntos realmente preocupantes y urgidos de respuesta que agobian a la Nación, se ufana de que “somos el país más democrático del mundo”.

Falso. Insostenible. Risible.

Con la patraña judicial, empezará a extenderse la oscuridad sobre México. Con la pérdida de la democracia, será una larga, tomentosa noche. Que sus autores conciben. Creen. Sueñan como perpetua.

Pero esta, por prolongada que pueda ser, igual que otras de cualquier lugar y tiempo, algún día llegará a su fin.

El oscurantismo feudal duró siglos. Lo que parecían interminables desigualdades, propiciaron la Revolución Francesa, La de Octubre. La Mexicana, tuvieron su final por la injusticia.

La Conquista, que tuvo una duración de 300 años, terminó con la Guerra de Independencia. Demostración fehaciente de que nada es para siempre.

Si los morenistas creen que se eternizarán, están equivocados.

Sus excesos. Desfiguros. Pleitos. Ambiciones, ahí están. El desgaste que ya llevan por eso, es inocultable.

Hay crisis que surgen y llegan por doquier. Que no pueden resolver.

El hartazgo y la polarización que no se cansan de provocar, van in crescendo.

La paciencia social tiene un límite.

La conciencia colectiva, capaz de catalizarse con los nuevos instrumentos de la comunicación, podrían ser, más pronto de lo que esperan, su inevitable derrumbe…su Waterloo.

Línea de Fuego

Dada la naturaleza y los propósitos de la elección judicial, el previsible abstencionismo no significaría convalidar ningún resultado. El que sea, se verá como un fraude. La gente lo sabe… ¡Increíble! ¡Histórico! La presidenta Claudia Sheinbaum puso a temblar a Donald Trump con su declaración de que “…nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos sobre las remesas de nuestros paisanos”… Hay muchas, pero pocas como la Fundación Dr. Simi, encabezada por Víctor González, hacen una labor tan loable, permanente y notable. Su mérito de poner al alcance de millones de personas medicamentos y otros servicios clínicos a bajo costo en sus 10 mil farmacias, especialmente ahora que el gobierno no los puede proveer, podría llevarlo al Nobel de la Paz 2025. Su hijo, Víctor González Herrera, dará continuidad a su obra. Pero su lugar en la Historia está más allá de ese Premio si fortalece su legado con otros proyectos que le convendría conocer. Tiene tiempo y ánimo para realizarlos. El 1º de junio, inaugurará la SimiCasa Museo… Tomás Ángeles Dauahare, General de División, ex subsecretario de la Defensa Nacional, ex director del Colegio Militar y nieto del General Felipe Ángeles, presentará mañana su libro “El Sistema Político Mexicano”, que seguramente contiene datos muy interesantes. Valdrá la pena leerlo. La cita es en el Museo del Estanquillo. Isabel la Católica, Centro Histórico, a la 16:00 hrs…El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tiene razón en que, unos cuantos malos elementos no contaminan a todos los integrantes que forman la Guardia Nacional. Los resultados que día a día presenta ese funcionario contra los cárteles, son evidencia de que los abrazos y el consentimiento a esos grupos, ha terminado. Un respiro. Una esperanza de volver a vivir en paz.