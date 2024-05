México, entre el paraíso y el riesgo climático: un cambio urgente

México es un paraíso por su belleza natural, pero enfrenta un desafío monumental en la era del cambio climático. Somos el segundo país más vulnerable al cambio climático entre los miembros de la Organización Internacional de la Energía, solo superado por India. Las consecuencias que sufrimos por el cambio climático se verán agravadas con el tiempo, pero podemos hacer cambios para mejorar la situación si el próximo gobierno actúa rápido y toma medidas en materia medioambiental.

El Dr. Rodolfo Lacy recientemente me platicó en mi podcast En Blanco y Negro, cómo México apoyó el acuerdo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados adicionales a los que había antes de la revolución industrial, no obstante, hemos incumplido. La temperatura ya es 1.7 grados centígrados superior a la de la era preindustrial.

Esto es grave porque buena parte del territorio mexicano se perderá con el aumento del nivel del mar, ahora vendemos sol y playa en el caribe, pero en algunos años sólo podremos vender sol. Además, al ser nuestro país megadiverso, las temperaturas varían mucho de un lugar a otro, lo que genera espacios propicios para la formación de desastres naturales que se volverán más extremos conforme avance el cambio en el clima.

Un ejemplo de todo esto es que el punto más caliente del planeta se registró justo en nuestro país, en Sonora, donde la temperatura superó los 80 grados centígrados el año pasado.

Nuestra vulnerabilidad climática nos debería obligar a ser uno de los países que más reduzcan sus emisiones contaminantes, de hecho lo fuimos, México fue líder en la negociación del Acuerdo de París porqué fuimos de los primeros países en vías de desarrollo en presentar nuestros compromisos de reducción de gases de efecto invernadero y desde el 2012 expedimos una Ley General de Cambio Climático. Desde su expedición se generó una desaceleración en la emisión de gases contaminantes de acuerdo con el Dr. Lacy, pero el gobierno actual hizo muy mal las cosas en materia medioambiental y volvimos a incrementar la emisión de contaminantes a niveles máximos históricos.

Por ejemplo, están obsesionados con producir gasolinas, porque según ellos no producir gasolinas es perder la soberanía y depender de otros países, pero no les preocupa para nada que el crimen organizado ya controla una tercera parte del territorio de todo el país, ahí no ven nuestra soberanía amenazada ¿porqué parece que hay cierta complicidad?

Al producir gasolina con las tecnologías tan viejas que impulsan y con un petróleo tan espeso, se produce más combustóleo que gasolina, un residuo altamente tóxico que está prohibido en gran parte del mundo. Como el gobierno no sabe qué hacer con él, obliga a la CFE a quemarlo para producir electricidad, lo que contamina brutalmente y encarece mucho la electricidad que consumimos. De una u otra forma nosotros pagamos esa terrible decisión.

Es tan grande la obsesión del gobierno actual que en vez de aprovechar el gran potencial de producción de energía solar y geotérmica que tenemos en Baja California Sur para producir ahí su energía de forma muy barata, este gobierno prefiere transportar el combustóleo generado por la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, hasta la termoeléctrica de La Paz, lo que es carísimo y contaminante, para después quemar ese combustóleo y producir electricidad generando más contaminación y perdiendo mucho dinero por lo caro que es ese método de producción eléctrica. Una completa locura.

Este gobierno ha demostrado que no le importa el medio ambiente, hizo un greenwashing al declarar muchísimas áreas naturales protegidas pero dejar sin personal y sin recursos a todas las instituciones de protección ambiental del país, por lo que ahora 40% de las áreas naturales protegidas están en manos de la delincuencia organizada, que hace una deforestación descontrolada y explota las especies exóticas.

La buena noticia es que este 2 de junio con nuestro voto podemos cambiar el rumbo y México tienen un potencial tan enorme en energías renovables que rápidamente llegarían inversiones a nuestro país, podemos crear cada año 800 mil empleos muy bien pagados además de ahorrar miles de millones de pesos de nuestros impuestos al apostar por la energía solar y eólica.

México es nuestro paraíso, tenemos que defenderlo con Fuerza y Corazón. Sin miedo al éxito.