¿La inteligencia artificial te quitará el trabajo o te dará uno mejor?

¿Y si la máquina que temes te quite el trabajo es la misma que podría darte uno mejor… y mejor pagado?

La llegada de la inteligencia artificial (IA) ha desatado uno de los miedos más grandes de nuestra era: ser reemplazados por una máquina. Y no es para menos. Cada día, la IA aprende más rápido, escribe textos, diseña imágenes, analiza datos y hasta resuelve problemas legales. Muchos ya se imaginan un futuro donde los robots ocupan oficinas y fábricas, mientras nosotros miramos desde afuera, desempleados. Pero, ¿y si el verdadero peligro no es la IA en sí, sino quedarnos atrás por no aprender a usarla?

Porque la verdad es que sí, la IA puede ser tu peor enemigo… si decides ignorarla. Pero también puede ser la mejor oportunidad que tendrás en tu vida para conseguir un trabajo mejor pagado, más flexible y con un futuro asegurado. Todo depende de qué hagas hoy.

Este 2025 se crearán 10 millones de empleos en tecnología en Latinoamérica. Sí, diez millones de vacantes esperando por personas que sepan programar, analizar datos o trabajar con IA. Y lo mejor de todo: muchos de estos empleos serán remotos, lo que significa que podrías estar trabajando para una empresa en Estados Unidos o Europa, ganando en dólares, sin moverte de tu casa en México.

¿La cereza del pastel? Estos trabajos pagan hasta tres veces más que el salario promedio mexicano. Mientras muchos siguen atrapados en empleos mal pagados, quienes dominan las herramientas tecnológicas están triplicando sus ingresos y cambiando su calidad de vida.

Pero aquí viene el problema. Mientras esas vacantes se multiplican, en México solo el 3-5% de los estudiantes se está preparando en carreras universitarias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Es decir, hay millones de empleos disponibles, bien pagados y con flexibilidad, pero muy pocos mexicanos listos para tomarlos.

Estamos frente a una oportunidad histórica, pero también frente a una gran encrucijada porque la IA no se va a detener a esperarte. O la usas para crecer o te quedas atrás. Así de simple.

Y no es solo un tema individual, también es social. Si no logramos que más personas se capaciten y usen la IA como una herramienta, la brecha entre quienes dominan la tecnología y quienes no, se hará cada vez más grande. Y eso puede llevarnos a un escenario donde solo unos pocos disfruten de los beneficios, mientras el resto lucha por empleos mal pagados y cada vez más escasos.

La buena noticia es que es muy probable que puedas aprovechar esta ola. Hoy en día existen cursos accesibles, muchos incluso gratuitos, donde puedes aprender desde programación básica hasta cómo utilizar IA para hacer tu trabajo más rápido y eficiente.

Imagínate poder trabajar desde casa, tener horarios flexibles, ganar en dólares y encima hacer algo que disfrutes. Eso es posible si das el paso.

Muchas personas ponen de pretexto que la IA tiene fallos y no es posible confiar completamente en ella, o que los resultados que entrega en ocasiones son deficientes, yo los invito a afinar sus habilidades para que aprendan cómo sacarle mejor provecho y les entregue mejores resultados, se necesita experimentar y entrenar para que nos funcione mejor.

Estados Unidos y China están librando diversas batallas por el liderazgo mundial, en la industria automotriz, energética, militar, entre otras, pero saben que una de las más importantes es la carrera del desarrollo de la Inteligencia Artificial, pues es la que tiene mayor potencial para crecer de forma acelerada, y esa batalla determinará el futuro de los demás sectores económicos, determinará cómo se librarán las batallas y cómo serán los automóviles, ya lo está haciendo.

El futuro ya está aquí y no va a esperar. Tenemos dos opciones: quedarnos viendo cómo la IA reemplaza empleos y crea oportunidades para otros, o aprender a usarla y convertirla en nuestra aliada para conseguir un trabajo mejor, ganar más dinero, tener más libertad y hasta mejorar la forma en cómo nos entretenemos y aprendemos. ¿Tú qué vas a hacer?