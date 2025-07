De cargar cajas a dirigir robots: así duplican sueldo en Amazon

Muchos empleados de Amazon más que duplicaron su salario porque pasaron de mover y acomodar cajas a supervisar a los robots que ahora mueven los paquetes.

Un artículo de esta semana de The Wall Street Journal (WSJ), relata cómo hace apenas pocos años, estos trabajadores caminaban kilómetros diarios levantando bultos; hoy, sentados frente a una pantalla, dirigen enjambres de droides que jamás se cansan. En los pasillos metálicos ya conviven casi uno a uno humanos y máquinas, porque la empresa — al filo de un momento histórico — tiene desplegados más de un millón de robots, mientras que son 1.56 millones de personas que también emplea en todo el mundo.

Los primeros autómatas solo empujaban estanterías enormes, pero aprendieron rápido. Hoy embalan juguetes, clasifican libros y alzan cajas que romperían la espalda de cualquiera. Gracias a ese ejército incansable, tres de cada cuatro paquetes que salen de Amazon tocan al menos una mano robótica antes de llegar a la tuya.

El resultado es vértigo puro: el número de envíos que la compañía procesa por empleado se disparó de unos 175 en 2015 a casi 3,870 en 2024, mientras la plantilla media por almacén cayó de casi mil a sólo 670 trabajadores. Menos brazos descargando camiones, más chips calculando rutas, expone el artículo de WJS.

Ese cambio abrió un pasillo express hacia sueldos mejores. Pregúntenle a Neisha Cruz: durante cinco años tomó productos de los estantes en Connecticut; hoy, desde Tempe, Arizona, monitorea que los robots no pierdan el rumbo y gana dos veces y media lo que cobraba al empezar.

Historias como la suya abundan porque Amazon ya formó a más de 700 mil empleados para convertirse en técnicos de robots o aprendices de mecatrónica, oficios con mayor paga y futuro más largo que cualquier cinta transportadora de acuerdo con el WSJ.

El mensaje es transparente: la automatización no está por llegar, ya está metida hasta la zona de empaques y no piensa regresar a la caja. A corto plazo, la compañía planea adelgazar todavía más el número de trabajadores mientras multiplica sensores y algoritmos para colocar inventario, prever la demanda y coordinar sus fierros inteligentes. No se trata de robots contra humanos, sino de robots con humanos… siempre que esos humanos sepan hablar el idioma de las máquinas.

Es importante aprender a programar, dar mantenimiento a bienes y servicios tecnológicos o simplemente entender cómo funcionan estos sistemas para trabajar con ellos, esto ya no es un “plus”, es el filtro de seguridad que abrirá la puerta cuando toques. Quien se actualice podrá subirse al tren y cobrar mejor; quien no, verá cómo la banda transportadora sigue su camino sin él.

Los robots ya no piden permiso; se instalaron junto a nosotros y nos abrieron nuevas oportunidades, el balón está en nuestra cancha.