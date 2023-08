Movimiento en la Semovi

Quien esta semana renunció a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México es Rodrigo Díaz, que se desempeñaba como subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación. Don Rodrigo aprovechó su despedida para agradecer a la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, por la confianza y el respaldo a su trabajo durante los cuatro años en que formó parte de la dependencia. Al exsubsecretario se le vio muy activo en proyectos como el Trolebús Elevado en Iztapalapa y los relacionados con el Metrobús.

Piden frenar entrega de libros de texto en Edomex

Nos platican que integrantes del Frente Nacional por la Familia del Estado de México buscan a toda costa impedir que en la entidad sean dispersados los nuevos libros de texto. De inicio aseguran que cuentan con 45 mil firmas pidiendo al gobierno estatal que detenga la entrega de los ejemplares, como ya se ha determinado en otros estados, y de no prosperar la petición no descartan recurrir a los amparos. Su argumento para estar en contra de la distribución es que los libros fomentan una ideología con la que no coincide el frente, como las familias homoparentales y la aplicación del conocimiento en proyectos sociales. Por cierto, que el secretario de educación estatal, Gerardo Monroy, ya hizo público que en la entidad mexiquense no habrá problemas con la entrega.

Crean afines a Morena Reacción MH24

Nos platican que esta semana surgió una nueva agrupación ciudadana denominada Reacción (RMH24), la cual asegura ser una alternativa para mejorar la imagen de la alcaldía Miguel Hidalgo. Entre sus líderes destacan Trinidad Belaunzarán, presidenta de Pro Lomas Chapultepec A.C. y coordinadora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, y el morenista Martín Padilla, quienes aseguran que su objetivo es ir en contra de grupos de poder en la demarcación que hoy gobierna el panista Mauricio Tabe. Tal parece que los grupos comienzan a acomodarse con miras a 2024.