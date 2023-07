Arremete Lía Limón contra Lajous

Ahora sí, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se lanzó contra el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, y todo por no poner en orden a la ruta 57 del transporte público. La edil asegura que los vecinos ya están “hartos” de que no se meta en cintura a los transportistas y se apoderen de las calles que, por cierto, cuentan con centenares de quejas por parte de los usuarios debido al mal servicio y a que se han visto involucrados en accidentes de tránsito. Nos recuerdan que esto llevó a la Semovi a iniciar la extinción de la ruta y, en su lugar, poner en operación el corredor Centenario-Las Águilas, proceso que, al parecer, no avanza.

A sus órdenes, maestra

Vaya sorpresa la que dio el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, con el envío de una carta a la virtual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez (Morena). Nos comentan que además de solicitarle una reunión para abordar temas del ayuntamiento, el edil priista le manifestó que en él tendrá un aliado y resaltó la necesidad de colaboración entre el gobierno estatal y el municipio como una situación imprescindible. El mensaje del edil ya causó algunas suspicacias, pues en días recientes ha señalado, por ejemplo, el rezago en obras estatales pese a que fue parte del gabinete, y hoy no parece existir una excelente relación. ¿Será que quiere ser el consentido de la maestra?

Cuenta regresiva en el Metro

Si todo marcha conforme a lo programado, el próximo domingo 6 de julio serán reabiertas cinco estaciones más de la Línea 12 del Metro, con lo que los usuarios podrán hacer el recorrido completo desde Mixcoac hasta Periférico Oriente. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, ha declarado que una vez concluido el periodo de pruebas es que se abrirán al público estas estaciones, dejando a la espera el tramo elevado que va de Tezonco a Tláhuac, en el que se ubica la llamada zona cero. Aunque donde aún hay pendientes es en la Secretaría de Gobierno, que todavía no logra convencer a todos los comerciantes que se dicen afectados por las obras, de aceptar el pago de indemnización.