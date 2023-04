Ahora senadores le piden cambiar nombre al Zócalo

No. No sólo los legisladores capitalinos, en medio del rezago, tuvieron espacio para pedir que se cambiará el nombre de la estación del Metro Indios Verdes. Ayer se les sumaron los senadores de la República, pues, en la Comisión de Gobernación avalaron un exhorto al gobierno de Claudia Sheinbaum para que la Plaza de la Constitución cambie de nombre, y sea conocida como Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Más allá de si esta propuesta, de la morenista Mónica Fernández Balboa, será revisada, parece que los senadores no tienen asuntos más importantes que atender. De cualquier modo, y se llame como se llame, para todos, esa plaza es y seguirá siendo el Zócalo.

Semana difícil para diputados panistas

Nos cuentan que siguen los problemas para los diputados locales del PAN, pues hoy se prevé una sesión complicada en el Congreso capitalino ya que Morena les recordará la detención del exlegislador Christian Von Roehrich y solicitará una Comisión Especial para investigar el llamado Cártel Inmobiliario. Pero nos aseguran, legisladores guindas preparan una denuncia penal por amenazas, discriminación y lo que se acumule contra Ángel Rimak Eguren Cornejo, adscrito a la Junta de Coordinación Política, quien durante la sesión ordinaria del pasado martes fue sorprendido grabando a la morenista Martha Ávila, lo que desató el caos. Los legisladores del PAN alegaron que don Ángel trabaja para ellos en Comunicación Social, aunque todos lo identifican como cercano a Von Roehrich. Pero, los blanquiazules no se quisieron quedar atrás y denunciaron a la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez por las pintas que han aparecido #EsRosaIcela ante el IECM.

Sensación de seguridad, al alza en Miguel Hidalgo

Nos platican que donde andan muy contentos por la estrategia para abatir la inseguridad, es en la alcaldía Miguel Hidalgo, que gobierna el panista Mauricio Tabe, donde los resultados de la Encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi del primer trimestre de 2023, la coloca como una de las tres alcaldías donde la población se siente más segura, pues 54% de los encuestados expresó sentirse más seguros. Y es que a fines de 2021, sólo 25% de los vecinos opinaban sentirse seguros. Pero con el programa Blindar MH implementado por don Mauricio, la percepción ha mejorado. Al parecer, el trabajo coordinado, los operativos conjuntos, el blindaje de fronteras y mayor inversión en equipamiento, han derivado en la reducción de delitos de alto impacto en más de 20%.