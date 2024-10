Sobrepesca y cambio climático provocan reducción de población y tamaño de peces marinos

Es de creerse o no, amable lector, pero el daño a “nuestros planetas” Agua y Tierra va en aumento y, por eso recalcamos, que puede llegar a ser irreversible; aunque, de hecho, todo indica que ya lo es. Las incontables y catastróficas alteraciones climáticas son prueba de ello. Junto con la intensificación de los ciclones tropicales, el aumento del nivel del mar ha acentuado los eventos terrestres extremos como las mareas mortales causadas por tormentas y los peligros en la costa como inundaciones, erosiones, deslaves, etc., que ahora se espera que ocurran, al menos, una vez cada año-como ya sucede en localidades costeras, sobre todo-y ya no como antes, que se presentaban cada cien años.

Aunado al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advierte que algunas regiones como el Pacífico Trópico-Occidental, el Pacífico-Suroccidental, el Pacífico Norte, el Océano Índico Suroccidental y el Atlántico Sur, se enfrentan a una subida del nivel marino sustancialmente más rápida. El aumento del nivel del mar se ha duplicado en los últimos 30 años.

De la Coalición Antártica y del Océano Austral (ASOC) para EL UNIVERSAL. - Un nuevo informe advierte que la Antártida se acerca a un punto de inflexión en el cambio climático y pide protección urgente. Cuatro áreas marinas protegidas protegerían el 26 por ciento del Océano Austral.

Hobart, Australia 14-10-24 -La Antártida y el Océano Austral que la rodea están experimentando anomalías de temperatura sin precedentes, con olas de calor marinas más frecuentes y un cambio radical en la pérdida de hielo marino, según un nuevo informe de la Coalición Antártica y del Océano Austral (ASOC) Esta información llega en un momento en que los gobiernos responsables de salvaguardar la vida marina antártica se disponen a convocar su 43a reunión anual en Hobart, Australia del 14 al 25 de octubre de 2024.

El informe, titulado Protecting a Changing Southern Ocean, identifica una serie de amenazas desproporcionadas para la Antártida y pide a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que tome medidas urgentes para aumentar la resistencia del Océano Antártico, mediante la creación de cuatro áreas marinas protegidas (AMP) propuestas: la AMP del Dominio 1 (AMP de la Península Antártica), la AMP de la fase 1 del Mar de Weddell, la AMP de la fase 2 del Mar de Weddell y la AMP de la Antártida Oriental.

--Extractos de publicaciones científicas clave para profundizar en el conocimiento de los retos de la pesca sostenible. Grupo de científicos oceanógrafos internacionales y la Asociación Bloom. De París, Francia para EL UNIVERSAL. Continúa:

Resumen 4 –“Los pescadores del Golfo de California cambian rápidamente de línea de base medioambiental”. -Dra. Andrea Sáenz-Arroyo. Bióloga Marina. -Profesora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México).

--Los cambios de referencias medioambientales se refieren a cambios intergeneracionales en la percepción del estado del medio ambiente. A medida que una generación sustituye a otra, las percepciones de la gente sobre lo que es natural cambian hasta el punto de dejar de creer las anécdotas históricas sobre la abundancia o el tamaño de las especies en el pasado. Aunque ampliamente aceptado, este fenómeno aun no se ha comprobado cuantitativamente. En este estudio se analizan tres generaciones de pescadores del Golfo de California (N=108), donde las poblaciones de peces han disminuido drásticamente en los últimos 60 años, para investigar hasta qué punto y con qué rapidez están cambiando sus puntos de referencia medioambientales.

En comparación con los pescadores jóvenes, los pescadores mayores mencionaron cinco veces más especies y cuatro veces más lugares de pesca como abundantes/productivos en el pasado, pero ahora agotados (pruebas de Kruskal-Wallis, ambas p<0,001), sin pruebas de una ralentización de las tasas de pérdida experimentadas por las generaciones más jóvenes en comparación con las de más edad (prueba de Kruskal-Wallis, n. s. en ambos casos). Los pescadores mayores capturaron hasta 25 veces más meros del Golfo Mycteroperca jordani que los pescadores jóvenes en su mejor día de pesca (regresión r2=0, 62, p<0, 001). A pesar de que se recuerdan tiempos de abundancia de peces grandes, pocos pescadores jóvenes apreciaban que las especies grandes hubieran sido alguna vez comunes o los lugares cercanos a la costa productivos. Estos rápidos cambios en la percepción de lo natural ayudan a explicar por qué la sociedad tolera la pérdida progresiva de biodiversidad. Suponen un gran obstáculo educativo en los esfuerzos por reajustar las expectativas y los objetivos de conservación.

Amable lector: La contaminación de los océanos y la devastación de las especies marinas es realmente grave, y, si como señala la Dra. Andrea Sáenz-Arroyo, que las poblaciones de peces han disminuido severamente en el Golfo de California, es para que la ciencia, la academia, los gobiernos y la sociedad en su conjunto, hagamos algo antes del colapso total. Por otra parte, estudios recientes advierten que en todo el mundo el tamaño de los peces se está reduciendo, como el del salmón en el Ártico, por ejemplo, y el de las rayas en el Atlántico. Pero lo alarmante, es que no solo los peces se están reduciendo de tamaño, sino también las plantas. Sin lugar a dudas, el cambio climático y la sobrepesca están acabando con “nuestros planetas” Mar y Tierra. Y sin ellos, dentro de unas décadas, ¿cómo subsistirán los seres vivos para entonces?

“11 Reglas de Oro” de la pesca sostenible para proteger los océanos. Principio: Recuperar la salud de los océanos. Continúa:

Acción 2 – Prohibir los métodos de pesca destructivos. – Los métodos de pesca destructivos, como la pesca de arrastre, el drago y las redes de cerco demersales dañan los fondos marinos, alteran las reservas de carbono y provocan importantes capturas accesorias, amenazando a especies y ecosistemas vulnerables.

Para mitigar estos efectos, es necesario utilizar métodos de pesca más selectivos, volver a diseñar los aparejos o modificar las prácticas para reducir las capturas accesorias. La aplicación de normas de sostenibilidad más estrictas y el fomento de métodos menos nocivos, como las líneas de mano, son esenciales para garantizar a largo plazo los derechos sobre los recursos pesqueros y preservar los vínculos culturales con la vida marina. Continuará…

