Por si fuera poco, además del cambio climático y Covid-19, el temible Mpox (viruela símica) ya está en México

Lamentablemente, tal como ocurrió con el devastador Covid-19 cuando apareció en México, las autoridades sanitarias ya están minimizando la temible viruela del mono, tal como ya se le conoce al Mpox, al grado de asegurar, que no estamos frente a una nueva pandemia, por lo que “no hay de qué preocuparse”. No cabe duda, amable lector, de que, al parecer, antes que la seguridad de la población, está la posición política. Ojalá no suceda como el Covid-19, que todavía no se ha ido, y de pilón, el dengue también está por todos lados y, aumentando…

De acuerdo a la Secretaría de Salud, al corte de la semana 33, 11-17 de agosto 2024, hasta el momento van 55 casos de Mpox, sobresaliendo la Ciudad de México donde se han presentado 33. Otros estados en donde se ha presentado son: Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Pero el Mpox no es una enfermedad nueva en México, ha estado presente en estos últimos años, pues desde 2022 hasta la fecha se han registrado siete mil 385 casos notificados, y de estos cuatro mil 130 fueron confirmados. De última hora, se reporta que en Baja California Sur se acaba de presentar un caso más, y los que sigan.

Sin embargo, a pesar del número de casos ya presentados, preocupa que aún no se acepte del todo su potencial como posible pandemia. EL UNIVERSAL-NACIÓN. -19-08-24. -Enrique Gómez-Yalina Ruiz. -El profesor Mauricio Rodríguez Álvarez del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y Vocero del Programa Universitario de Investigación sobre riesgos Epidemiológicos de la UNAM, señala que el brote de la viruela símica en México todavía no es un problema en México. ¿Será acaso, que esta nueva amenaza sanitaria que ya ha atravesado fronteras, nos está dando tiempo a recapacitar para que actuemos y no suceda lo que con el Covid-19, que ya fue demasiado tarde?

UNAM-GLOBAL REVISTA -1-04-24. -Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. -Contaminación en CDMX deja “huellas” en el ADN de los recién nacidos. Continúa: En el estudio se analizaron niveles de material particulado -PM 2.5-y ozono reportados por la Red Automática de Monitoreo Atmosférica de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en las áreas donde vivían las mujeres embarazadas. Además, se tomaron muestras de sangre de las madres y del cordón umbilical de sus recién nacidos. Se aseguró que las madres no fumaran ni vivieran con un fumador y que los bebés estuvieran sanos y nacieran a término.

“Consideramos las partículas como indicador de que había contaminación y observamos que, mientras más expuestas estaban las mamás y los bebés, más aductos de hidrocarburos tenían en su material genético y más daños en sus células sanguíneas. Además, observamos que a mayor exposición hay un menor peso y tamaño de los bebés al nacer. Aun no se conocen los efectos que podrían tener a largo plazo los infantes expuestos a esta polución. Algunos estudios señalan una mayor probabilidad de presentar asma, mientras que otros indican que los adultos tendrían un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer.

No podríamos asegurar, recalca la Dra. María Eugenia Gonsebatt Bonaparte, que eso vaya a pasar con los niños, pero es una luz roja, o amarilla, al menos para seguir monitoreando la contaminación y no cesar en la lucha por disminuirla. Se debe seguir implementando medidas para reducir las contingencias y los incendios en la CDMX, advirtió.

Cabe señalar, amable lector, que estos estudios se realizaron de 2014 a 2016, sin embargo, dada su importancia de alarma sanitaria, creemos oportuno solicitar al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, la información al respecto, para conocer, ocho años después, los resultados y el estado actual de las madres y los bebés. Ojalá no sean preocupantes y todo haya quedado en un estudio más.

Desde Suecia, Red del Agua UNAM. -Estocolmo, martes 27 de agosto de 2024. -Shanni Mora y Rosa Mendoza, estudiantes del Bachillerato Integral Comunitario de Teotitlán del Valle, Oaxaca, representaron a México en el Stockholm Junior Water Prize (Premio Juvenil del Agua en Estocolmo 2024), la competencia juvenil más importante en materia de agua impulsada por el Stockholm International Water Institute (SIWI) En esta edición 2024, México se alzó con el Diploma de Excelencia, reconocimiento a manera de mención honorífica para aquellos proyectos que pueden tener un gran impacto positivo en temas ambientales y sociales. Cabe destacar que fueron galardonadas de entre más de 30 delegaciones finalistas durante la Semana Mundial del Agua.

En su proyecto plantearon un método accesible para el tratamiento y reutilización del agua entintada proveniente de la producción de tapetes de lana artesanales para el cultivo de hortalizas, a fin de obtener resultados positivos en su comunidad, misma que se caracteriza por esta tradición ancestral que es heredada de generación en generación. Shanni y Rosa son un orgullo para México, porque no solo representan a los jóvenes, también a las mujeres, a las poblaciones originarias, y, sobre todo, al futuro de la ciencia con sentido social, señaló Jorge Arriaga, Coordinador Ejecutivo de Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO. La participación y el desarrollo de proyectos fueron respaldados también por la Embajada de Suecia en México que representa el Sr. Gunnar Aldén. ¡Enhorabuena!

Desde luego que un reconocimiento como el otorgado a las jóvenes oaxaqueña en Suecia es muy satisfactorio, y con ello se confirma que el aprendizaje, en base a la ciencia, la academia y el estudio perseverante, se cimenta sólidamente y los resultados son alentadores. Ojalá todos los escolares mexicanos tengan la misma oportunidad de formarse académicamente como Shanni y Rosa para contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales y de la sociedad mexicana y, desde luego, de sus respectivas familias. Ahora, y como siempre, la ciencia y la academia son la esperanza de la conservación de nuestros recursos naturales y de una mejor calidad de vida. Continuará…

