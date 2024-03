Por nula reducción de emisiones de CO2 y calentamiento global, el planeta se ¡achicharra!

¿Acaso estamos arando en el desierto? No es posible que, a estas alturas del imparable cambio climático y sus devastadoras consecuencias, no se esté haciendo “prácticamente nada” para evitarlo. Es inaudito que, a pesar de las contundentes informaciones científicas avaladas por la ONU, ningún país esté poniendo el ejemplo de cómo enfrentar esta cruel realidad. La terrible verdad es que ningún país petrolero, como ya hemos advertido e insistimos, dejará su gran negocio por proteger la salud y la vida de los mortales humanos que estamos condenados a respirar el aire contaminado por las emisiones de combustibles fósiles, y de pilón, el gas metano, ese que contribuye con la tercera parte del calentamiento global y que es 80 veces más mortífero que el CO2. El planeta se está ¡achicharrando!

El pasado 29 de febrero, EL UNIVERSAL fue invitado al foro “Crisis Hídrica: Dimensiones y Alternativas. -75 por ciento del territorio mexicano presenta un grado de sequía. -A fin de dar una respuesta a la situación actual que revela un escenario de emergencia hídrica inminente en nuestro país, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Extensión Ciudad de México y la Cátedra UNESCO-UDLAP en Riesgos Meteorológicos, llevaron a cabo dicho foro, en el que el Dr. Felipe Arreguín Cortés, Vicepresidente de Desarrollo Académico y Apoyo a la Investigación del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC (CICM), habló sobre la crisis que se está viviendo en la Ciudad de México. Asimismo, explicó las causas por las que se está presentando y expuso algunas propuestas que podrían ayudar a mitigar este problema social.

En el acto de bienvenida, el Mtro. Israel Joab Sifri Cortés, director de la UDLAP Extensión Ciudad de México, comentó que la crisis hídrica es uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo que necesita ser abordado desde una perspectiva integral y colaborativa, por lo que este foro ofrece un espacio único para el intercambio de ideas, expresiones y soluciones innovadoras que nos permitan enfrentar el reto de manera efectiva y sustentable. Por su parte, el Dr. Felipe Arreguín dio a conocer, mediante un recorrido histórico, que la sequía es un problema al cual se ha enfrentado el hombre en distintas épocas y señaló las diferencias entre sequía, aridez, desertificación y escasez de agua.

ONU-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)-Informe sobre la Brecha de Emisiones 2023. “Un megahit candente”-Balance de un año que ha batido todas las marcas. -Resumen Ejecutivo. Continúa: Como se indica en este informe, no solo las temperaturas alcanzan cotas inauditas: las emisiones mundiales de GEI y las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) también batieron su récord en 2022. Puesto que los países de ingreso alto y con un índice elevado de emisiones (los principales responsables de las que se generaron en el pasado) no las han restringido con dureza y los países de ingreso mediano y bajo (que están detrás de la mayor parte de las emisiones contemporáneas) no han frenado su aumento, ahora todos deben adoptar medidas extraordinarias.

Para los países de ingreso alto, esto comporta acelerar en mayor medida el descenso de las emisiones nacionales y asumir la obligación de lograr el cero neto cuanto antes-y antes de lo que sugieren los valores promedios mundiales del último informe del IPCC-a la vez que se proporciona asistencia técnica y ayuda financiera a los países de ingreso mediano y bajo. Para estos últimos sígnica cubrir las necesidades más urgentes en materia de desarrollo al mismo tiempo que se produce una gran transición orientada al abandono de los combustibles fósiles. Por otro lado, el retraso a la hora de mitigar sin paliativos las emisiones seguramente provoque que el día de mañana dependamos más de la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera (EDC). Sin embargo, no puede darse por sentado que en años venideros dispondremos de opciones para hacerlo a gran escala. Así pues, el informe de este año sopesa las oportunidades y las dificultades que van ligadas a las transiciones energéticas y al desarrollo y la implantación de métodos de EDC

Perspectivas del Agua en el Valle de México. -14 propuestas presentadas por el grupo de expertos y especialistas integrado por Red del Agua de la UNAM, Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO, Agua Capital y Fondo del Agua de la Ciudad de -México. -Continúa: 4 -Sanear las cuencas y subcuencas e impulsar el reúso. -Se proponen acciones para evitar y revertir la degradación de las cuencas, ocasionado principalmente por la contaminación de los cauces, así como a la pérdida de zonas de amortiguamiento ecológico. 5 -Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) e Infraestructura Verde y Azul. -Con el objetivo de potenciar los servicios ecosistémicos que los espacios verdes y azules ofrecen a la ciudad, mediante soluciones basadas en la naturaleza (SbN)así como mejorar la calidad de vida de la población y la conservación de la biodiversidad, permitiendo la adaptación a los efectos del cambio climático.

Comentarios del Dr. Juan José Santibáñez Santiago, catedrático de la UAM Iztapalapa sobre el artículo del 23-02-24. Continúa: Muchas empresas morirán por falta de previsión. Por eso, entre otras cosas, a Japón le importa profundizar los acuerdos de cero emisiones, pues es abrir las puertas a su avanzada industria descarbonizada. Se trata, en suma, de actores que llegan a ser muy identificables de carne y hueso, no tendencias generales de uso de combustibles fósiles. Es una forma, más abreviada, la que los japoneses inventan para estar en la punta del desarrollo científico para cuando sea materialmente insostenible el uso de la energía fósil. Triunfarán, Nuevamente, las industrias masivas de autos y otras mercancías de origen japonés. Y, por cierto, ese futuro no es tan lejano. Les tocará a nuestros hijos cuando tengan 20 años más. Gracias por sus comentarios Dr. Santibáñez Santiago. Continuará…

Felipe Arreguín Cortés y Diego Alcalá Ponce