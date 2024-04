Politizar, minimizar o ignorar el problema del agua pone en riesgo la poca que nos queda para beber

El temible “Día Cero” del agua, aunque no se quiera reconocer, hace mucho que comenzó; y a pesar de que se diga, que éste será o sería, cuando el suministro normal se racione, o de plano ya no salga ni una gota del grifo, entonces, como ya tanto hemos advertido, no quedará más que, con cubeta en mano, tengamos que ir a buscarla hasta donde se encuentre. La verdad, amable lector, como usted lo sabe, es que gran parte del país ya está padeciendo este apocalíptico flagelo largamente anunciado. Sin embargo, la solución, como ya hemos señalado, está a la mano y solo es cuestión de considerarla responsablemente. Para colmo, la “llave de arriba”, al parecer, ya la están cerrando, pues, ya no llueve…

Hidro-Taller-Explorando el Futuro del Agua. -Experiencia de Israel en materia hídrica y las soluciones que puede ofrecer. Continúa: Efecto Secundario Positivo de la Desalinización. 1-Diversificación: Fuente adicional y alternativa de agua dulce. 2- Independencia de las condiciones climáticas: Sin dependencia de los patrones climáticos, un suministro constante y confiable de agua dulce donde las precipitaciones son impredecibles. 3 -Fuentes de reabastecimiento de agua: se reduce la presión sobre los recursos tradicionales, se evita el bombeo excesivo de agua subterránea, lo que permite que estas fuentes se repongan y preserven para otros fines esenciales, como la agricultura, los ecosistemas y los hábitats de la vida silvestre. 4 – Mejora la calidad de las aguas residuales: Permitiendo la reutilización el agua para diversos fines.

En este interesante e ilustrativo Hidro-Taller, convocado por la embajada de Israel en México, participaron también, además de la Dra. Miriam Brusilovsky, Nadav Peldman, Jefe de Misión Adjunto, la Dra. Lea Kronaveter, Directora de Planeación Nacional de la Autoridad del Agua de Israel, así como Mishelle Mejía, experta en administración de recursos hídricos y política en el tema del agua y Kenjiro Juárez, Director de Desarrollo de Negocios en la Oficina comercial de Israel en México.

Gestión del Plan de Desalinización en Israel. 1 -El gobierno adopta un plan para aumentar las fuentes de agua mediante la construcción de plantas desaladoras de agua de mar. 2 -La Autoridad del Agua y el Ministerio de Hacienda son los responsables del plan. 3 -El Comité de Licitación, integrado por los ministerios de Energía y Finanzas y la Autoridad del Agua, publica y ejecuta la Licitación. 4 -Después de la adjudicación de un contrato, la Administración de Desalinización de Agua supervisa la ejecución (construcción y O&M) y la actividad diaria.

Soporte Regulatorios por parte del Estado. -La Autoridad del Agua desempeña un papel esencial al brindar apoyo regulatorio para garantizar la implementación exitosa de los proyectos y al mismo tiempo minimizar los costos. Una de sus principales responsabilidades es obtener permisos de ubicación, lo que permite a los desarrolladores minimizar los riesgos del sitio para el proyecto. Asimismo, es responsable de obtener los permisos gubernamentales necesarios para la implementación del proyecto. Esto incluye permisos relacionados con el uso de agua, construcción e impacto ambiental. Brinda apoyo contractual para cubrir regulaciones y riesgos de cambio de ley y exenciones de impuestos de importación. Al agilizar el proceso de adquisición de permisos y brindar apoyo regulatorio integral, la Autoridad del Agua ayuda a garantizar que los proyectos se completen de manera eficiente y reduce los riesgos y el tiempo de obtención de agua.

Y ese, amable lector, es precisamente, uno de los principales objetivos, que, además de satisfacer las necesidades para el consumo humano, el uso de agua desalinizada permita también recargar los acuíferos que hasta ahora son explotados sin control alguno.

Diálogos sobre el impacto del metano en comunidades aledañas a las instalaciones de gas y petróleo. Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA) ¿Huellas invisibles? Continúa: -Juan Manuel Orozco, Coordinador de Proyectos de Conexiones Climáticas, quien ha trabajado y vive en la región de la Chontalpa en Tabasco, donde está la refinería Olmeca de Dos Bocas, señaló que en las personas de la región viven de forma cotidiana las afectaciones ambientales y a la salud de las emisiones de hidrocarburos. La comunidad sabe que los casos de cáncer han aumentado, que hay problemas de partos prematuros y deformaciones, una normalización de “alergias”, pero tienen una dependencia económica de la actividad de Pemex en el estado, señaló.

Refinería de Minatitlán, Veracruz

Asimismo, dijo que se ha dado poco mantenimiento a la infraestructura, por lo que se han visto afectados por las fugas y que varias personas han sido hospitalizadas. Orozco alertó también de que estos problemas se agravarán por la actividad de la refinería de Dos Bocas y porque ésta será alimentada por gasoductos que transportarán el gas extraído por medio de fracking (fracturación artificial en la roca) de Estados Unidos para quemarse en las plantas de ciclo combinado de la misma.

Por su parte, Diana Morales, directora de Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria (MUSSA) llamó a no analizar las cosas únicamente desde la ciencia, sino enfocarlo como un problema socioambiental y sociocultural. Destacó la importancia de construir un modelo sistematizado, cualitativo de indicadores que incluya también el análisis de los territorios, el cuerpo de las personas, la forma como se ejercen violencia contra la naturaleza, los bienes naturales y las mujeres. Alertó que la actividad de hidrocarburos, además de los impactos a la salud, ocasiona también problemas como pobreza, violaciones a derechos humanos, desplazamiento de comunidades, despojos de tierras, etc.

Finalmente, Claudia Velázquez, Coordinadora Operativa de Mujeres, Organización y Territorios (MOTTS, AC), señaló que hay comunidades que se han visto afectadas por el sector petrolero en Tabasco, donde se han producido cambios en la vida comunitaria, como el abandono al campo, a la pesca para incorporarse a la actividad petrolera. Amén de la contaminación del mar, el agua, el aire por la extracción y quema de hidrocarburos. Continuará…

