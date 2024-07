Perforación de más pozos petroleros en el Golfo de México pone en riesgo los ecosistemas marinos

Está visto que, en vez de prepararnos para prevenir las graves afectaciones por el cambio climático, estamos creando más problemas que poco a poco van alterando la conservación de nuestros recursos naturales. El terco y político propósito del gobierno mexicano de continuar explotando los yacimientos petrolíferos en el Golfo de México perforando pozos muy profundos con los riesgos que esto implica, está poniendo en grave riesgo a todos los ecosistemas marinos y, en consecuencia, la seguridad nacional. No cabe duda, amable lector, que, ante esa negligencia gubernamental, ¡Estamos cavando nuestra propia tumba!

Desde luego que lo primero que se dirá, es que la explotación del petróleo sigue siendo indispensable para el desarrollo del país, pero, tal como ya hemos señalado y bien se sabe, es que en este negocio los únicos beneficiados han sido el gobierno y el poderoso sindicato petrolero. Y como también se sabe, las finanzas de PEMEX nunca han sido claras, y lejos de poner orden en ese elitista y privilegiado sector, cada vez se complican más. En cuanto a la transición energética, todo indica que para el gobierno no es rentable y seguirá firme en su propósito de continuar explotando combustibles fósiles por cuestiones políticas, más que económicas.

Desde luego, amable lector, estamos conscientes, que estas observaciones y comentarios van contra la “lógica” de políticos y de incrédulos que no se dan cuenta de lo grave que es seguir produciendo y consumiendo combustibles fósiles, dizque para avanzar en nuestro desarrollo. Pero más que claro está, que creer que “crecer” con este tipo de desarrollo que labra nuestra propia desgracia, no es cuestión de enfoque, sino de una terca realidad que no se quiere entender a pesar de los terribles desastres que esto trae consigo. Seguir creyendo que el petróleo es la base de nuestro desarrollo es la peor de las mentiras, pues, ¿para qué se quiere un desarrollo que solo conlleva devastación y desgracias?

EL UNIVERSAL. -Petrolera Eni descubre nuevo pozo en México con potencial de 400 millones de barriles. -CARTERA. -08-07-24-EFE. – La petrolera italiana Eni ha descubierto un nuevo pozo petrolero en el Golfo de México con un potencial de entre 300 y 400 millones de barriles equivalentes de petróleo (Bep), según anunció este lunes la compañía. El pozo Yopaat-1 EXP fue descubierto a 63 kms. de la costa de la Cuenca Salina en la parte sur del Golfo de México y fue perforado a 525 mts. bajo el mar, alcanzando una profundidad de 2mil 931 mts., señaló la sociedad. En concreto, la perforación se encuentra en el denominado “Bloque 9” que Eni comparte al 50 por ciento con la española Repsol.

La petrolera italiana resaltó que “este resultado positivo en el Bloque 9, junto con los descubrimientos en el Bloque 7 y 10 (…) confirma el valor de la cartera de Eni en la Cuenca del Sureste. Con este último descubrimiento, la estimación total en recursos supera los mil 300 millones de barriles equivalentes y permite avanzar con los estudios hacia un potencial desarrollo de un nodo entre los distintos descubrimientos y futuras perspectivas presentes en la zona en energía con las infraestructuras existentes. Eni opera en México desde 2006 abriendo su filial en 2015, y es el principal operador extranjero en el país con derechos minerales en ocho bloques de exploración y producción, los cuales siete se encuentran en la Cuenca del Sureste en el Golfo de México.

Y ante esa enfermiza terquedad de volver a cometer los mismos errores, a sabiendas de que se corren graves riesgo por la magnitud de los trabajos a realizar para extraer el petróleo a grandes profundidades del suelo marino, cabe recordar, amable lector, algunos eventos catastróficos que han ocurrido en el Golfo de México y que tuvieron graves consecuencias. Cómo olvidar, por ejemplo, el derrame de crudo ocurrido en junio de 1979 en el pozo Ixtoc-1, que, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se debió a una falla en la circulación del fluido de perforación que acumuló petróleo y gas en la tubería, lo que produjo una explosión al momento en que el gas, que provenía del subsuelo marino, tuvo contacto con los motores de la bomba. Este fue uno de los peores derrames de petróleo crudo frente a las costas de Campeche en el Golfo de México.

Pero, además del derrame, hubo un incendio durante 280 días. Según los reportes de PEMEX, el accidente sucedió al estar perforando a más de tres mil 627 mts. de profundidad. Se calcula que, de los 560 millones de litros de crudo derramado, el 50 por ciento se quemó, el 16 se evaporó, 5.4 fue recolectado y el 28 por ciento se dispersó. El resultado de ese fatal derrame petrolero fue el deterioro de la zona de ecosistemas vírgenes en el Golfo de México.

Otro trágico derrame ocurrió el 20 abril de 2010, y es considerado como el mayor derrame petrolero en aguas marinas. Todo ocurrió en la plataforma flotante y semisumergible Deepwater Horizon, que efectuaba perforaciones de exploración en el pozo Macondo a mil 500 mts. de profundidad frente a las costas de Louisiana, Estados Unidos. Todo se originó cuando una acumulación de gas provocó una explosión en la plataforma y en la que murieron 11 trabajadores. Fueron 87 días de fuga. Del pozo fluían 60 mil barriles diarios, con lo que se vertieron al mar más de 800 millones de litros de petróleo crudo y cubriendo 149 mil kms2 del Océano. Resultado: Más del 75 por ciento de las gestaciones de delfines se perdió y se calcula que tomará entre 30 y 50 años volver a la normalidad.

Un ecosistema está formado por los organismos vivos y todas sus partes dependen una de las otras, y si una es eliminada, las demás se ven afectadas. Los ecosistemas marinos son los ecosistemas acuáticos más grandes de la Tierra y representan el 97 por ciento del agua del planeta.

Mientras el gobierno se empeña en seguir extrayendo petróleo crudo del fondo marino, sería bueno poner en práctica el “Super vapor”, el innovador equipo diseñado específicamente para producir vapor por reacción química e hidrógeno verde sin el uso de calderas, y cuyo objetivo es eliminar para siempre las energías fósiles. Esta extraordinaria planta de proceso muy versátil, que aquí ya hemos comentado, fue diseñada por el Ing. Armando Cabrera. Continuará…

