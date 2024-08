ONU, en riesgo de ser rebasada, quedar obsoleta, o de plano ignorada

Desde luego que este comentario sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no es por sensacionalismo, amarillismo, ni mala intención, o algo para denigrar a la única esperanza que tiene la humanidad para su preservación. Sin embargo, dada la difícil y cada vez más preocupante crisis climática, urge recurrir a todas las instancias que puedan coadyuvar a la preservación de la salud y la vida de todos los seres vivos que todavía habitamos este planeta.

Tampoco es demagogia o algo que suponga una mala intención contra este gran organismo que agrupa a todos los países del mundo para ventilar y tratar de solucionar nuestros problemas, sino todo lo contrario: es una petición, un recordatorio, una súplica que, estamos seguros, lo es también de todos aquellos que están conscientes de esta cruel realidad que amenaza nuestra integridad.

Y, dado que un gobierno, por sí solo, nunca podrá enfrentar esta calamidad climática, no queda más que valerse de la ONU como única fuerza sociopolítica capaz de unir a todos los países entorno a esta problemática. Desde luego que es innegable lo hasta ahora logrado, pero dada la acelerada crisis climática que, por ahora, aunque a “cuentagotas” está acabando con todo, es necesario apurar el paso y tomar medidas más drásticas y efectivas para no seguir poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de las futuras generaciones. En el entendido, que, de no ser así, el planeta Tierra será un verdadero caos dentro de poco. Suena a ficción, pero es la cruel realidad que ya estamos viviendo. Y si no se entiende, pues...

De ahí que, luego de ver que los pocos acuerdos que se han logrado son a largo plazo, no quede más que insistir en que éstos sean ejecutados a la brevedad antes de que sea demasiado tarde. De ahí también que insistamos, amable lector, de que, si no es la ONU, como única garante para coordinar esta infausta lucha, nada ni nadie más podrá hacerlo. Pero, si en vez de ponerse de acuerdo los países miembros para acelerar la ejecución de las estrategias, se autolimitan, rebasan, o de plano ignoran a la ONU, pues…En consecuencia, de no aplicarse como se espera, la ONU corre el riesgo de ser rebasada, convertirse en un organismo obsoleto, o de plano ignorado por falta de credibilidad.

Desde luego que lo primero que se puede pensar al respecto, es que ningún país miembro, cuya fuente principal de ingresos-acaso única-sea la producción de combustibles fósiles, aun sabiendo del grave daño que esto sigue causando a la humanidad, puede ser obligado a supeditarse a un ordenamiento o acuerdo para dejar de producirlos. Empero, tampoco se puede hacer a un lado las propuestas de innovación tecnológica que ya existen para el combate frontal a esta calamidad. Por eso, amable lector, insistimos que, dada las circunstancias sociopolíticas, la única 2 esperanza de salvarnos está en los acuerdos mundiales entre países liderados por la ONU, porque, de no ser así…

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Informe sobre la Brecha de Emisiones 2023. Un ¡Megahit candente! Balance de un año que ha batido todas las marcas. Continúa: Las acciones de esta década determinarán el grado de ambición necesaria en la siguiente ronda de CDN para 2035 y hasta qué punto son factibles los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París relativos a la temperatura. Está previsto que el primer balance mundial en el marco de dicho acuerdo fundamente la siguiente ronda de CDN que los países han de presentar en 2025 y que engloban las metas para 2035.

La siguiente ronda de CDN se ha de plantear con la suficiente intrepidez como para que las emisiones mundiales de GEI en 2035 se sitúen en niveles compatibles con las trayectorias por debajo de 2°C y 1.5°C -36 GtCO2e (rango de 31 a 39 GtCO2e) y 25 GtCO2e (rango de 20 a 27 GtCO2e), respectivamente a la vez que se compensa el exceso de emisiones hasta llegar a un punto que posibilite dichas trayectorias. En cambio, si las políticas vigentes y los escenarios basados en las CDN siguen como hasta la fecha, las brechas habrán empeorado para 2035 y es probable que se hayan convertido en un abismo infranqueable. Se calcula que mantener las políticas actuales dará como resultado que en 2035 se emitan a escala global 56 GtCO2e de GEI, una cifra que rebasa en un 36 y 55 por ciento los niveles compatibles con las trayectorias por debajo de 2° C y 1.5° C respectivamente, sin compensar el superávit de emisiones.

Una vez más, continúa el informe, estos datos subrayan la importancia vital de tomar medidas de mitigación sin precedentes e inmediatas a lo largo de esta década. Si se cumplen con creces las metas de los CDN actuales de cara a 2030, los países estarán en condiciones de proponer en las siguientes CDN metas de mitigación más osadas para 2035 y serán más factibles que las alcancen.

Al ir más allá de 2035 y centrarnos en los escenarios de mediados de siglo, los datos se consolidan y destacan la necesidad de potenciar la credibilidad y viabilidad de los compromisos de cero emisiones netas. En 2050, la única posibilidad de que las emisiones totales mundiales de GEI se acerquen a las trayectorias de 20 C y 1.5°C radica en que las CDN condicionales se apliquen plenamente a la vez que se materializan todos los compromisos de cero emisiones netas.

Tal como lo señala este informe de PNUMA, de continuar los largos plazos acordados, el problema seguirá latente y creciente. El peor de los escenarios será que los efectos negativos ya serán, tal como también se advierte, un abismo infranqueable que puede ser irreversible. Y las peores señales de todo esto son los estragos que la crisis climática ya está causando por todo el mundo. El coctel climático de intensas lluvias, sequías, calor extremo, etc. sigue a la orden incluso con nuevos ingredientes como: derrumbes, socavones, desbordamientos y deslaves, a los que ahora se suman, además de colchones y autos, algunos 3 ahogados por las fuertes corrientes de los torrenciales aguaceros. Y esto, tengamos presente amable lector, que, no son más que “breves adelantos” de lo que serán los desastres naturales a consecuencias de la crisis climática en los próximos años. Continuará…

