Banxico, en lo oscurito

A pesar de los esfuerzos que hacen algunos al interior del Banco de México (Banxico) por cambiar las prácticas en la oscuridad del pasado, y lejos de ganar terreno en materia de transparencia y rendición de cuentas, nos platican que la institución que gobierna Victoria Rodríguez dio a conocer el martes dos importantes anuncios. El primero de un tema tan sensible como el de los afectados por el huracán Otis, ya que pasó por desapercibida la circular que publicó para dar una nueva prórroga y seguir difiriendo el pago mínimo de los que tienen adeudos en tarjetas de crédito en las zonas afectadas por el meteoro, por lo que tuvo que emitir un comunicado nocturno. El segundo fue el resultado de sus estados financieros, ya que se esperó hasta el último día de sesiones del Congreso para difundirlo en la tarde-noche, reporte en el que nunca mencionó lo relacionado al remanente y dio por hecho que todo mundo sabía que no hubo. Esto contrasta con su par en Estados Unidos, la Reserva Federal que encabeza Jerome Powell, que desde mediados de marzo informó que también sufrió pérdidas y no obtuvo beneficio alguno para repartir al Departamento del Tesoro.

Equipo hacendario, sin agua

Nos hacen ver que, a la mitad de la conferencia de prensa con el calor que hacía a mediodía y las preguntas incómodas de los reporteros, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, vestidos de saco y corbata bajo las luces, liderados por el subsecretario Gabriel Yorio, no tenían a la mano agua para aguantar las altas temperaturas y pasarse el trago amargo que les causaban los cuestionamientos sobre el Fondo de Pensiones y Pemex. Hasta que alguien del equipo de Yorio se percató y discretamente pidió al vocero que se encontraba en la mesa dirigiendo la conferencia, ir pasando de una en una, como el juego de la matatena, las botellitas del líquido hoy tan preciado por los mexicanos.

Cambios en la cúpula de cristal

Nos comentan que se anunció la sucesión en la presidencia del Consejo de Administración de Vitro para que Adrián Sada González, tras más de cuatro décadas de trayectoria en el principal productor de vidrio y cristal del país, y fungiendo los últimos 33 años como presidente del consejo, ceda dicha posición a Adrián G. Sada Cueva, quien es director general de la empresa, pero ahora también es presidente de la junta directiva. Nos aclaran que Don Adrián Sada González seguirá siendo miembro del Consejo de Administración. En la asamblea anual ordinaria de accionistas también se aprobó designar a Claudio Luis del Valle Cabello como secretario del directorio, en sustitución de Alejandro F. Sánchez Mújica.