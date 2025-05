Reconfigurando a la economía de México

Recientemente se hizo público un acuerdo entre el sector privado y el Gobierno Federal para no incrementar más allá de ciertos niveles el precio de la canasta básica. Inmediatamente surgieron voces que afirman que la medida no funciona y que lo único que dicha política demuestra es el desconocimiento sobre el funcionamiento de los mercados. Lo cierto es que no es la primera vez que en México se realiza una política como la anterior, de hecho, un acuerdo semejante, pero de mayor alcance, permitió abatir la inflación que tuvimos durante la década de los ochenta. La medida ya demostró en la vida real que sí funciona. Vale la pena concederle el beneficio de la duda.

Las nuevas generaciones no vivieron la Guerra Fría, las economías cerradas ni los altos niveles de inflación y tasas de interés. La llamada década perdida, la de los ochenta, fue una de muy mal desempeño económico en México: depresión económica, altas tasas de interés y extraordinarios niveles de inflación. En el último año de gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado se decidió realizar una política llamada Pacto de Solidaridad Económica (PSE), en el que el sector obrero se comprometía a no exigir elevadas demandas salariales, el sector privado a no subir el precio de los bienes producidos por ellos y el Gobierno Federal a no incrementar impuestos. La medida funcionó y gradualmente transitamos de una inflación de dos dígitos al año a una inferior al cinco por ciento anual.

Funcionó tanto, que uno de los presidentes mas neoliberales que hemos tenido, Carlos Salinas de Gortari, refrendó dicho pacto llamándolo ahora Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE). Simultáneamente se creó un programa de combate a la pobreza llamado Solidaridad, que tuvo sus antecedentes en otro llamado Coplamar y que siguió evolucionando hasta el actual programa del bienestar. En estos términos, realmente no hay tanta diferencia en la forma en que se ha hecho política económica en este país. Lo que el Gobierno actual combate es la existencia de organismos autónomos y que el Estado haya dejado de ser el rector de la economía para ceder dicha labor al sector privado.

Así pues, las medidas de política económica que buscan abatir la inflación han funcionado. No son de corte neoclásico o neoliberal, sino de la Escuela Económica Estructuralista; tal vez esa es la principal razón por la que existen opiniones negativas contra dicha política: no pertenece a la escuela económica dominante, que muy probablemente no se enseña en más del noventa por ciento de escuelas y facultades de Economía no sólo en nuestro país, sino en el mundo.

La Secretaría de Hacienda, por su parte, ha mencionado un programa llamado de Sustitución de Importaciones para fomentar el crecimiento de la industria nacional. Llama la atención que esta política no haya tenido el mismo nivel de crítica que la del acuerdo por no incrementar el precio de la canasta básica. En nuestro país ya pasamos por una política con dicho nombre. Vale señalar que no nos fue tan mal y probablemente sentó las bases para que algunas empresas nacionales pudieran competir en un mercado internacional. El propio Donald Trump lo está haciendo con sus medidas arancelarias que persiguen que las empresas norteamericanas produzcan más. Está por verse si estas medidas se extienden por todo el orbe, no debería sorprendernos que estemos en la antesala de un nuevo proteccionismo económico que eventualmente devenga en economías cerradas y fuertes aranceles. Al tiempo.

***

La Universidad Autónoma del Estado de México está pasando por una transformación que ha llevado al paro de actividades académicas de diversas Facultades, Centros Universitarios y Unidades Académicas. Quienes conforman la institución: docentes, alumnos y administrativos, deben mirarse a sí mismos con ojos críticos antes de decidir el rumbo que la institución tomará. En Estados Unidos existen universidades públicas, como el complejo de universidades de California que incluye UCSD, Berkeley y otras, que están consideradas como de las mejores a nivel mundial. Si la UAEMex quiere llegar a dichas ligas, hay que trazar una ruta de trabajo y sumar esfuerzos. Lo peor que pueden hacer es reducir el nivel académico.

Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js