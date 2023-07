Silencio institucional ante la muerte de un arqueólogo

Después de la lamentable muerte del arqueólogo Emmanuel Eleazar Reyes Alcázar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se ha mantenido en silencio respecto a su fallecimiento. El proyecto para el que Reyes Alcázar estuvo laborando en sus últimas horas de vida, Energía Los Cabos, tampoco se ha pronunciado al respecto. Las suposiciones entre el gremio de arqueólogos no se han hecho esperar, ya que en redes sociales muchos cuestionan que no hubiera protocolos de seguridad para prevenir un desenlace fatal. A propósito de condiciones de trabajo inadecuadas, dos arqueólogos nos cuentan, de forma confidencial, que la situación de sus colegas que trabajan en Tren Maya es precaria, ya que sufrir un golpe de calor o una insolación es bastante común debido a que en algunos campamentos no hay ni siquiera agua potable. Nos cuentan también, con mucha preocupación, que la arqueología en México debería catalogarse como profesión de alto riesgo. ¿Hasta cuándo harán caso las autoridades?

Cambios criticados en el Colegio de las Vizcaínas

Nos cuentan que la llegada de un nuevo director académico al Colegio de las Vizcaínas coincidió con acciones opuestas al espíritu de ese colegio, según miembros de su comunidad. A raíz del nuevo ingreso, se han realizado movimientos en nombre de la nueva administración. Entre éstos llama la atención el despido de algunos profesores de arte y el trato inadecuado hacia maestros de la tercera edad, actos mal vistos por el personal de esa institución educativa con sede en un edificio patrimonial de gran valor histórico y cultural.

Con desorganización, preparan homenaje a Ramón Vargas

Aunque la Ópera de Bellas Artes ya lanzó el flyer para festejar los 40 años de carrera del tenor Ramón Vargas, en el Palacio de Bellas Artes andan en la luna. Ya hasta fecha y hora hay para el homenaje: 10 de septiembre, a las cinco de la tarde, el problema es que, nos cuentan, el equipo encargado de Difusión en el Palacio y la gente de las taquillas no tiene ni idea aún de los detalles del magno evento. Esperemos que pronto se coordinen y todo salga bien.