Protestas contra Socorro Venegas en Minería

A pesar de que la Feria Internacional del Palacio de Minería arrancó con números rojos y con la petición de la industria editorial de bajar los costos de los stands, el encuentro se ha desarrollado casi con normalidad, y decimos casi porque los trabajadores del stand de la UNAM, uno de los más grandes, protestaron en contra de la directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Socorro Venegas. Nos contaron que estos trabajadores llenaron con carteles el stand de la UNAM la tarde del miércoles, en donde denunciaron que Venegas no paga tiempos extra y se gasta parte del presupuesto de la dirección que encabeza en viajes personales. No quisimos quedarnos con la duda y visitamos la FIL Minería y, en efecto, algunos trabajadores nos comentaron que levantaron la voz por lo que ellos consideran malos tratos por parte de la directora. Casi susurrando, los trabajadores nos dijeron que representantes están en mesas de negociación con las autoridades para arreglar la situación, por lo que retiraron los carteles, pero en caso de que no se lleguen a acuerdos, piensan tapizar el stand con quejas y denuncias. Así que si usted visita la Feria de Minería hoy o mañana y nota muchas cartulinas en contra de Socorro Venegas, ya sabe la razón.

Ayuda para la maestra Cora Flores

Hace un mes, la coreógrafa, docente y una de las grandes bailarinas de México, Cora Flores, quien en 2024 cumple 87 años, sufrió un accidente que la mantiene delicada en un hospital. Mientras los ahorros familiares se agotaron, nos cuentan que la dirección de Danza UNAM ni siquiera se ha asomado para saber del estado de la maestra. En el INBAL, nos informan, les dijeron que lo más que podían hacer era trasladarla al ISSSTE; para los familiares de la maestra, este proceder es inaceptable luego de que ella ha dedicado su vida a trabajar tanto para el INBAL como para la UNAM. Dado que las instituciones no apoyan, se piden donativos para la maestra en la cuenta de Inbursa, 5399 7594 0549 3965, a nombre de Sergio Rafael Díaz Flores. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com