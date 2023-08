Lo que quiso decir el jefe de Cultura de Tlaxcala

Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura de Tlaxcala, propuso hace algunos días la desaparición de la Secretaría de Cultura federal en el Foro Nacional “Arte y Cultura para profundizar la transformación” que organizó Morena con el fin de elaborar el Proyecto de Nación que aplicará si gana las elecciones presidenciales el año entrante.

Después de ser vocero de Alejandra Frausto, Martínez Velázquez fue reubicado en la secretaría de Cultura de Tlaxcala para apoyar en la simulación de que la secretaría federal se mudó a Tlaxcala, para fingir éxitos de colaboración cultural entre la federación y los estados (only in Tlaxcala) y para operar otros intereses de Morena aprovechando los recursos del estado (no tenemos pruebas, pero tampoco dudas), es decir, Marvel, como le dicen sus amigos, sigue trabajando de facto para el gobierno federal, por eso es relevante que desde la simulación en la que opera haya acudido a la asamblea organizada por el camarada Paco Ignacio Taibo II a proponer la desaparición de la Secretaría.

Por su boca habló también su coordinadora en el Movimiento, Alejandra Frausto, y un grupo de morenistas que buscan consumar el desmantelamiento de la administración pública del sector cultural y traspasar varios miles de millones de pesos a la construcción de otro tren, a renovadas necesidades del Ejército y quizá a inventar tarjetas asistenciales coopta votos para “agentes culturales”.

Como en sus viejos tiempos, cuando era vocero, Marvel comunicó tan mal a la concurrencia la propuesta que fue enviado a plantear, luego decidió escribir un texto para justificar lo que, según él, quiso decir en dos minutos y así apaciguar las llamas que provocó incluso entre la escasa comunidad cultural. Pudo haberlo publicado en un medio nacional y plural para que lo leyera mucha gente diversa, pero por sus prisas decidió publicarlo en un periódico pequeño y sectario llamado “El Soberano”, en donde quizá lo leyeron sus amigos del bar Marra y del ITAM, como Pepe Merino y otros, muy cercanos a la precandidata Claudia Sheinbaum.

Con ellos ya hay que ubicar a Marvel, es decir que esa deber ser la línea del proyecto cultural que prepara su tribu morenista para la presidencia de Sheinbaum: Por el bien de todos los egresados conversos del ITAM, primero los pobres proyectos prioritarios del Movimiento, y luego el futuro del sector cultural y su amolada comunidad (¿cómo se dirá “oh, yeah!” en náhuatl?). En su texto, Marvel aporta un eufemismo al glosario de la 4T. Atención: grábenselo porque de esto escucharemos hablar mucho en los próximos meses: no se pretende desaparecer sino “repensar a la Secretaría de Cultura”.

¿Está claro o tienen alguna duda? Marvel debería ir a Palacio Nacional para vendérselo a Jesús Ramírez para la propaganda del día: “Vamos a repensar la selva en la Península de Yucatán”, “Repensaremos el problema de los desaparecidos en México”, “Repensando las cifras de la violencia en México”, “Repensemos la libertad de expresión”. Se lo comprarían y hasta lo premiarían con el consulado de México en San Francisco, pero es tan genial que no debe ser idea de él. Con todo respeto, ¿deberíamos repensar a la 4T? (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)