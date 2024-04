Golazo de Lucina Jiménez en el Museo de Arte Moderno

Para cerrar con broche de oro este sexenio, los responsables de la cultura en México están echando toda la carne al asador para que no se diga que se la pasaron sin hacer nada relevante durante estos años. Para prueba está el botón de una esperada muestra en el Museo de Arte Moderno (MAM), inaugurada el viernes pasado, que convocó a figuras de la 4T genuinamente comprometidas con la cultura. La cita era tan importante que algunos tuvieron que sacrificar tiempo de sus apretadas agendas de trabajo dedicadas al pueblo para asistir a la inauguración de Tiro libre, la instalación que Rodrigo Ímaz montó en el Jardín Escultórico del MAM. Y ahí estaban, entre otros, superimportantes funcionarios de la Cuarta Transformación, como Homero Fernández, coordinador del Complejo Cultural Los Pinos, y Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura de Tlaxcala (el estado que “sí existe”, según nos informa la desacomplejada propaganda oficial de la entidad). El selecto público pudo apreciar los cien balones ponchados que el artista instaló en los jardines y bajo la cúpula del edificio principal del MAM para, según explica el INBAL en un comunicado, hacer “eco de la relación entre arte, naturaleza y arquitectura”. Y continúa el INBAL con su esforzada explicación: “(Ímaz) elabora una crítica sobre el mercantilismo que envuelve el futbol como industria deportiva, al llamar la atención respecto a que es en dicha crisis en la que está en juego la vida”. Y si usted no entendió no se preocupe, nosotros tampoco, pero de cualquier forma se les agradece a los responsables del INBAL su esfuerzo, dedicación, profesionalismo, compromiso y desinterés por trabajar para el pueblo de México y nada más... Así que, a propósito de los balones de la futbolística instalación de Ímaz, este puede ser el golazo final que Lucina Jiménez, directora del INBAL, clava en su impresionante gestión. Por cierto, Rodrigo Ímaz es el hijo con vocación por el arte de la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum. (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)