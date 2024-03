El museo yucateco pisoteado por la 4T

Desde tierras yucatecas nos comparten su preocupación por el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY). Nos explican que desde que inició el sexenio, el museo no ha estado en su mejor estado. Que de las decenas de personas que trabajaban en el recinto, la plantilla se redujo drásticamente, al grado de que el museo sólo puede operar de 10 a 14 horas. En 2021 el recinto fue noticia nacional, pues ante la falta de recursos cerró de forma simbólica. En 2022, el edificio Ateneo Peninsular de Mérida, donde está el museo, fue “recuperado” por el gobierno federal y ahora está a disposición del INAH, de quien los locales no tienen buenos comentarios sobre sus capacidades para administrar. ¿Qué raro que piensen así de la dirección del INAH los yucatecos, verdad...?

Avanzan los Espacios Culturales Independientes

Por fin comenzó a resolverse uno de los pendientes más relevantes de la Secretaría de Cultura de la capital: el registro de los Espacios Culturales Independientes (ECI). Y es que la titular de Cultura local, Claudia Curiel de Icaza, en la reinauguración del Foro Cultural Alicia, le dio el folio 001 de ECI de la CDMX a este espacio, reconocido desde hace 23 años por ser casa de la contracultura. Desde 2020, año en que nació la ley de ECI de la CDMX, no se había logrado ni un registro. No es para menos, la ley nació sin reglamento, sin dientes y no podía aplicarse. En junio pasado, el Congreso de la capital expidió el reglamento, por lo que la ley ya puede operar. A meses de finalizar la administración, la Secretaría de Cultura local, a través de un boletín, invitó a los dueños de estos sitios a tramitar su constancia de Espacio Cultural, con la promesa de “programas de capacitación y regularización, asesoría jurídica, así como beneficios fiscales y económicos”. ¿Coincidencia con los tiempos electorales? Lo que sí es seguro es que muchos ECI agonizan sin recursos ni apoyos, y otros operan de forma irregular. Veremos si mejora su situación.

