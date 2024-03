Jenaro Villamil, un feroz crítico del Presidente… de Argentina

Jenaro Villamil, encargado del despacho del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), ha retomado el camino de la crítica y el puntual cuestionamiento al poder presidencial, lo malo es que sus dardos van rumbo a Argentina, donde el populista libertario Javier Milei se ha propuesto desmantelar entidades y programas de Estado a rajatabla, es decir, sin revisar qué funciona, qué hay que arreglar y qué hay que desaparecer. ¿Le suena? Dicen que los extremos se encuentran y al parecer cuando se trata de populismos, vengan de donde vengan, los iluminados lideres extravantes y pintorescos con apodos como El León, El Pejelagarto y otros animales, terminan por causar los mismos estragos en sus países y contra su gente en nombre de sus brillantes movimientos. Pues don Jenaro anda muy indignado en redes sociales por los medidas de aquel populista del sur del continente, entre otras cosas por haber dictado la desaparición de la Agencia de Noticias de la República Argentina (Télam), equivalente a la recientemente fallecida agencia Notimex, por la cual el encargado del despacho del SPR no movió un dedo que sepamos para defenderla. Conmovido por lo que ocurre en Agentina, Villamil incluso entrevistó hace unos días a Bernarda Llorente, ex presidenta de Télam, sobre el asunto. A pesar de Villamil, la entrevista es interesante porque la periodista argentina explica las mentiras populistas de Milei (“cerramos Télam para que coman los chicos pobres” fue el argumento de aquel presidente), la importancia de la existencia de una entidad como Télam o Notimex (“una agencia nacional de noticias tiene que ver con intereses informativos del país y el libre acceso a la información y el conocimiento”) y Llorente hace reflexiones sobre los tiempos que vive Argentina: “Hay un pensamiento muy autoritario por parte de Milei. Cualquiera que no piense como él finalmente es un enemigo al cual hay que vencer”. Los aires de familia entre Argentina y México no pueden negarse.

Se arma diálogo cultural rumbo a la Presidencia en la Septién, pero...

Nos enteramos que la escuela de periodismo Carlos Septién y grupo GRECU organizan un diálogo entre representante de las candidatas Sheinbaum, Gálvez y el candidato Álvarez Máynez. Buena iniciativa para informar a los ciudadadanos sobre las plataformas para el sector cultural de esos partidos. Sin embargo parece que el equipo de Sheinbaum aún no confirma. Ojalá lo hagan ¿o le sacan la vuelta al diálgo por la cultura?

