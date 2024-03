Las imágenes de mujeres incomodan

En las rejas del Centro de la Imagen se lleva a cabo la exposición “Documentar el presente: 14 mujeres en el fotoperiodismo”, como parte del compromiso del Centro de la Imagen por reconocer y difundir la producción fotográfica de mujeres. La mayoría de las imágenes coincide en que son registros de la sororidad que hay durante las marchas del 8M, por la despenalización del aborto, así como temas como el cáncer de mama y las infancias. Justo en vísperas del Día Internacional de la Mujer, las fotografías de la fotoperiodista Sashenka Gutiérrez —ganadora del Premio Ortega y Gasset en 2022— fueron vandalizadas con mensajes violentos y con pintura grafiti que borra los rostros de sus protagonistas. En pleno 2024, las mujeres que se exponen para exigir sus derechos y mostrar su libertad desafortunadamente aún incomodan.

El Munal sigue dando de qué hablar

En el Munal los problemas siguen. Nos cuentan que las salas cerradas por la falta de custodios se ha vuelto un problema recurrente cada vez más. La prioridad son las exhibiciones temporales, por lo que los usuarios tampoco están muy contentos; de las escuelas envían a los estudiantes a ver obras muy específicas, pero no lo logran por el cierre de las salas. El meollo, nos informan, es que se cambia de empresas de seguridad, pero no se envía al número suficiente de elementos; van cambiando de salas según el personal que tengan. El fin de semana pasado, de todas las salas del Museo sólo abrieron la 1a, 1b, 5a, 18, las monotemáticas y la Sala temporal de planta baja. Quienes conocen el Museo saben que esto es poco si se piensa en la cantidad de salas que tiene el recinto. Es lamentable ver que en el Munal siempre hay problemas: si no es la infraestructura es la cancelación de eventos a última hora porque las condiciones no dan, o el cierre de salas que, más que un problema, parece un viejo tumor. Escríbanos al correo columnacrimenycastigo@gmail.com