El INAH y su incompetencia en Chiapas

“Ante la inquietud mostrada por algunos medios de comunicación y en redes sociales” sobre la inseguridad que existe en torno a importantes sitios arqueológicos en Chiapas, el INAH distribuyó hace unos días un curioso comunicado que, como diría la compañera Vilchis, aclara que no pasa lo que está pasando.

Uf, qué susto, pensábamos que sí estaba ocurriendo lo que la gente ha visto con sus propios ojos. Indignados por tan tremendo chisme neoliberal y conservador, el área de Comunicación del INAH puntualiza que “es falso, tendencioso e irresponsable afirmar que estas zonas arqueológicas estén en peligro por el narcotráfico”, con lo cual nos quedamos más que tranquilos de que los antiguos vestigios de piedra no estén en peligro de muerte.

Y el comunicado prosigue, después de afirmar que no ha habido saqueos y que las zonas de Bonampak y Lagartero están abiertas: “Por otro lado, desde diciembre pasado, la Zona Arqueológica de Yaxchilán se encuentra en una condición de inaccesibilidad, en virtud de que ha habido situaciones de índole social…” Y es que esas situaciones de índole social son muy necias, andan armadas, extorsionando y amenazando a los tour operadores y así no se puede continuar tranquilamente con la Cuarta Transformación, agregamos nosotros.

Por eso, continúa el comunicado del INAH “, el instituto ha recomendado a turistas no acudir en ciertos periodos a la zona arqueológica pues podrían tener una experiencia frustrada…” Muy bien hecho por la empática autoridad del INAH, porque eso de que el crimen organizado le frustre a la gente la experiencia de continuar con vida en medio de la selva, sería una verdadera molestia para los afectados.

Finalmente, la dirección del INAH hace una profunda reflexión sobre el tema: “Es claro que estos fenómenos están sucediendo e inhiben la visita al sitio; y aunque el INAH no es ajeno a ellos, debe subrayarse que no es la entidad competente ni la encargada para atenderlos”. Y no aquí no tenemos nada más que agregar ante tanta franqueza porque, en efecto, desde hace unos años la autoridad del INAH no es competente para nada.

(Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)