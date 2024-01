La intensa agenda de Pedro Salmerón

Entre las cosas que más le gustan al historiador Pedro Salmerón, y de lo que ha dejado constancia en Facebook, son los viajes para la promoción de sus libros. Los últimos días, por ejemplo, sí que han sido intensos, pues desde el miércoles y hasta el domingo ha andado de pata de perro por Celaya, Irapuato, León, Aguascalientes y San Luis Potosí, presentando y firmando sus libros, en especial Diez batallas que Cambiaron a México, otro más de los publicados por su amigo Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica, escrito a cuatro manos con Raúl González Lezama. Qué bueno que se da su tiempo para hacer esto en medio de su labor como funcionario público, porque recordemos que dirige el Archivo General Agrario; incluso la semana pasada se dio una vuelta por las obras del nuevo edicio en el Centro Histórico, que calificó como “visita de inspección a lo que será la sede que merece, que urge para el sector agrario nacional, guardián de la propiedad social”. En su muy intensa labor de autopromoción lo bueno es que a veces le da tiempo para trabajar.

El Museo Nacional de San Carlos se deteriora

Si hay un museo del INBAL que ha sabido hacer interesantes cosas con poco presupuesto es el Museo Nacional de San Carlos, cuyo equipo ha recurrido a la creatividad para montar exposiciones muy propositivas con piezas de su rico acervo. Pero en un recorrido por la exposición El arte de pintar la literatura se pudieron ver elementos de descuido y deterioro, como viniles mal pegados. el lienzo pandeado de la pintura El banquete de Tereo, de autor no identificado, y el lienzo despostillado de La visión de Ezequiel. El deterioro ya también es visible en el edificio, que comenzó a construirse en los 1700. Son cada vez más las grietas en techos y arcos de puertas; y hay un pronunciado hundimiento que se siente al caminar por sus salas. El INBAL, que destinó presupuesto para la remodelación y mantenimiento de los museos que forman parte del proyecto Chapultepec, por lo visto no ha considerado hacer algo pronto en San Carlos, aunque el trabajo requerirá tiempo y dinero, algo que ya no tiene la administración de Alejandra Frausto y Lucina Jiménez. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com