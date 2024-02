El fentanilo es tema en la Semana del Arte

La Semana del Arte ya arrancó y entre las preocupaciones principales de varios asistentes, en particular entre los que vienen del extranjero, está el consumo del fentanilo. Desde el fin de semana, en redes sociales, personas de la comunidad artística han compartido un mensaje que advierte que el fentanilo no es un problema exclusivo de Estados Unidos y que por desgracia está presente su consumo en la Ciudad de México. Por esta razón, a quienes visiten la capital del país por la Semana del Arte les piden ser cuidadosos y recomiendan el uso del aerosol Narcan (cuya venta no está permitida en México), además de pruebas para la detección de fentanilo. El mensaje sigue difundiéndose e incluso ha llevado a usuarios a cuestionar el hecho de que en centros nocturnos no hay pruebas gratuitas para detección de fentanilo. Son los nuevos tiempos en los que los temas de la violencia y los riesgos del narcotráfico han llegado también a la vida cultural del país.

