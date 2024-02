Edy Smol se estrena en la televisión cultural mexicana

Después de ser sumamente amable, lisonjero y saleroso con Alejandra Frausto, Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, a Edy Smol finalmente hizo justicia la revolución morenista y ahora será conductor en Canal Once. Se trata de Respondes o resbalas, un programa de entrevistas que transmitirá el canal de televisión pública los domingos a las 18:30 horas. Sabemos que Edy tiene experiencia como conductor en el programa de moda Cuídate de la cámara, en el canal de cable E! Entertainment e Imagen Televisión, pero ¿cuáles son sus grandes méritos en la televisión pública y cultural para hacerse de un programa en Canal Once? Mmmm, por más que nos tratamos de acordar no podemos mencionar nada de nada. En el programa también participarán el monero Rapé, la conductora Yazmin Jalil y Daniela Cordero Reyna (quien, por cierto, es pareja del jefe de gobierno capitalino, Martí Batres). Programazo cultural, plural, crítico e independiente en puerta...

Jenaro Villamil busca repetir puesto

En lo que parece ser una jugada para continuar con el control propagandístico de los medios públicos durante el sexenio que viene, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la ratificación de Jenaro Villamil para que esté al frente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por cinco años más. La noticia preocupó a más de uno ya que, como le informamos en esta sección, en lo que va de la administración actual, Canal Once, Canal 22, Radio Educación, Capital 21 y Canal Catorce se han convertido en medios propagandísticos del gobierno. Habría que recordar que el fin de un medio público es la difusión de la información de manera imparcial y objetiva, además de dar cabida a todas las voces, incluso si estas son críticas con los gobiernos. Aunado a la falta de independencia editorial, los medios públicos han sufrido recortes presupuestales que los mantienen a la orden de quien dicta las agendas desde Palacio. Sin libertad. ¿qué podemos esperar de estos medios de comunicación? Le seguiremos informando. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com