¿Dónde están los 2 mil millones de becas Elisa Acuña de la SEP?

Ante la incertidumbre de la comunidad universitaria de diferentes instituciones de educación superior del país, y después de una oleada de publicaciones y comentarios en redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023 no destinó ni un peso para el programa de Becas Elisa Acuña, que englobaba becas importantes como las de Manutención, apoyos para realizar el Servicio Social y becas de intercambio académico, entre otras. Aunque la UNAM informó en un boletín que cubrirá el monto restante a través de la Fundación UNAM para no dejar a sus alumnos sin estos apoyos, la pregunta es ¿cuál será el destino de otras universidades con menor presupuesto, entre las que destacan la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como las Escuelas Normales y muchas otras escuelas de nivel superior? Le informamos hace un mes que, de acuerdo con respuestas derivadas de solicitudes de información, el programa de becas Elisa Acuña fue dejado en ceros, si bien eso ya lo sabíamos, lo que no sabemos es a dónde fueron a parar los más de 2 mil millones de pesos que debían ser asignados a este programa federal. Por el momento, miles de alumnos de universidades se quedaron sin apoyos.

Dudas y más dudas sobre el proyecto en Centro SCOP

Parece que por las prisas, la difusión del rescate del Centro SCOP ha sido caótica. Desde un inicio extrañó que, pese a que la Secretaría de Cultura había adelantado que trabajaban en un proyecto de rescate, la divulgación del detallado proyecto haya corrido a cargo del grupo civil En Defensa del Centro SCOP. Luego de que en febrero se anunciaron los detalles de lo que será un parque cultural, no fluyó más la información y comenzaron a surgir inquietudes entre interesados y vecinos. Tras la publicación del reportaje “Critican proyecto en Centro SCOP; ‘murales no son legos’”, en el que vecinos y especialistas señalaban la falta de transparencia, el INBAL salió a lavarse las manos y decir que a ellos sólo les corresponde autorizar cuestiones de restauración y “acompañar” al proyecto, el cual, dice, sigue siendo analizado. Si todavía hay mucho trabajo por hacer y no se está seguro sobre las modificaciones que habrá, ¿por qué presentar el proyecto?, ¿será que el grupo civil se les adelantó? Al final estaría bien que no sólo el INBAL, sino la muda Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte asuman su rol y salgan a informar al público lo que sucederá con este recinto que tiene obra de artistas como Juan O'Gorman y Jorge Best.

Los chistes sobre Gabriel Orozco

Durante la presentación de su nuevo estudio en la Ciudad de México, ubicado en la zona de bodegas en la colonia Atlampa (Cuauhtémoc), el artista Bosco Sodi habló sobre la necesidad de abrir espacios culturales en zonas donde no hay ese tipo de oferta. Dijo: “sin hacer indirecta, cualquiera puede abrir un espacio en Chapultepec...” El comentario causó risas entre los asistentes al recorrido de su nuevo espacio y al final la no indirecta sí fue muy directa. ¿Será que Gabriel Orozco y su proyecto en Chapultepec es la comidilla entre sus colegas? Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com