Director del MUNAL se estrena con una mentira electoral

En la administración de la 4T, el Museo Nacional de Arte (Munal) ha sido quizá el más conflictivo y en donde se ha evidenciado uno de los mayores descuidos hacia los museos federales. Desde goteras que pusieron en riesgo piezas virreinales hasta salas cerradas por ausencia de vigilantes y paros de actividades por quejas de injustas condiciones laborales… Esos fueron los hechos que precedieron al más reciente cambio de dirección, el cual se dio justo en medio de una de esas crisis. Salió del cargo Carmen Gaitán y entró Héctor Palhares, con quien solicitamos entrevista para conocer sus nuevos proyectos y cómo resolvió el paro laboral, porque la solución no se aclaró a los medios de comunicación. Sin embargo, el Munal respondió que no era posible dar la entrevista debido a la veda electoral que se levanta hasta el 4 de junio… Mmmm, ¿cómo?, ¿que las elecciones no son en el Estado de México y Coahuila? El INBAL agregó que la veda era una orden de la Secretaría de Cultura Federal y que el director del Munal no podía hablar para no influir en las elecciones de esos estados de la República... Esta sección es terca y, para no quedarnos con la duda, le preguntamos directamente al Tribunal Electoral de la Ciudad de México; ahí nos explicaron muy amablemente que no existe veda electoral en la capital federal y que la veda en otras partes del país tampoco aplica a museos federales. Vaya, vaya, pues con tal de mantener el hermetismo, el MUNAL no sólo se aventó una simple maroma, sino un triple salto mortal… Ahhh, pero eso sí, el director del Munal sí pudo dar entrevistas para promocionar la criticada exposición de Monet...

Ahora a la austeridad se le dice "tendencia museográfica"

Hablando de la muestra de Monet en el Munal, usuarios de redes sociales han externado su inconformidad porque la exposición Monet. Luces del impresionismo sólo cuenta con tres cuadros del maestro francés. Al respecto, el director del museo, Héctor Palhares, dio varias razones por las que la expo es pequeña: para que sea más íntima, que se trata de una nueva tendencia museográfica que aplican hasta en el Museo Louvre y el Museo del Prado e incluso dijo que en un mundo donde el nivel de retención de atención ha disminuido en redes sociales, una exposición más acotada era el formato más conveniente. No importan cuántas explicaciones se den, pues al final Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya (recinto que prestó una de las obras de Monet en exhibición), confirmó que la razón por la que sólo se exhiben tres obras fue por falta de dinero: “Sé que ante los severos recortes presupuestales a Cultura en esta administración no pudieron traer más obras”, escribió en su cuenta de Twitter.



