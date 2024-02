Crisis en la FIL Minería obliga a un análisis

El retiro de Planeta de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se suma al retiro, el año pasado, del Fondo de Cultura Económica, que organizó “otra feria” en el Palacio Postal durante el mismo periodo de Minería —sumado a que es una feria que trabaja en números rojos y el año pasado redujo su asistencia de 120 mil a 70 mil— debería, desde hace meses, haber prendido alertas en la UNAM, pues aunque la creó y organiza la Facultad de Ingeniería, es una feria universitaria. La excusa —más que argumento— de Fernando Macotela, director de la feria, de que los malos números son porque “la pandemia no ha terminado” y que su “gran público” es de la tercera edad y “nos tenemos que proteger especialmente porque somos un grupo más vulnerable”, es insuficiente viniendo del gestor que la ha tenido a su cargo desde hace 23 años. Cabe preguntarse si es tiempo de que la UNAM evalúe los resultados de la Feria, ya que no se puede vivir de glorias pasadas y de anhelar volver a las ventas de hace 15 años. No valen respuestas básicas de que los malos números son porque “compran menos stands y viene menos gente”.

