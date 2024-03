Bronca en la mudanza del Archivo General Agrario

¿Recuerdan a Pedro Salmerón? Pues hay novedades: el conflictivo historiador finalmente se levantó un día, se echó un baño con agua helada, desayunó un caldo de camarón bien picoso y se puso a trabajar con el pulso lo más firme posible para cumplir con su importante encomienda presidencial: ser el responsable del traslado del Archivo General Agrario (AGA) a su nueva sede, en la Avenida Juárez. Bravo, salud, es decir, muchas felicidades. Pero como la vida es un valle de lágrimas, a esta feliz historia de regeneración la están amenazando algunos problemas, aunque esta vez no provocados por Salmerón sino por el equipo de Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que es el responsable de esta megaobra de la 4T en la Ciudad de México. Como en todo el país, el tiempo apremia para que numerosas obras tengan que ser entregadas a como dé lugar y parece que por este “a como dé lugar” hay conflictos entre Meyer y Salmerón. Al parecer el primero está poniendo más atención en que la construcción se vea espectacular y el segundo en que el archivo más importante de México en su tipo esté seguro en los nuevos espacios. Nosotros no tenemos duda: lo segundo es lo importante. Por ello nos ha inquietado saber que 124 estantes llamados “planeras” que el equipo de Meyer compró para guardar los 321,470 planos del AGA no sirven para tal cosa porque en ellos no caben muchos documentos sin maltratarse, lo cual pondría en riesgo su conservación. En un documento interno en nuestro poder, Salmerón se queja de que no fueron tomadas en cuentas sus indicaciones técnicas y deja claro que esa compra no sirve, hay que adquirir de manera urgente planeras más amplias o trasladar las antiguas al nuevo edificio. Esperamos que las típicas prisas del gobierno por terminar las cosas a como dé lugar no pongan en riesgo este valioso patrimonio histórico del país. En este caso el historiador Salmerón sabe de lo que habla, sólo esperamos que se mantenga firme en hacer las cosas bien y no termine por cuadrarse ante el me canso ganso de que la mudanza del AGA se hará sea como sea.

