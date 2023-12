¿Borrarán contenido de FilminLatino en los libros de texto gratuitos?

Imcine anunció que desaparecerá FilminLatino (filminlatino.mx) para dar lugar a Nuestro Cine MX (nuestrocine.mx). El cambio nos hace preguntarnos, ¿qué pasará con los códigos QR de los Libros de Texto Gratuitos que llevan a cortos en la plataforma de FilminLatino? ¿Serán un daño colateral de la transformación? ¿Cómo garantizar que los cortos que están en esos libros seguirán siendo accesibles? Hay que recordar que la idea de los QR en los nuevos libros de la SEP a nivel primaria y secundaria no estuvo bien ejecutada, pues había sitios caídos o las propuestas en línea no eran las más aptas para los estudiantes (eran en inglés, videos de más de una hora o eran textos especializados como normas de salud). Esperemos que con este cambio no se sumen los 27 QR de FilminLatino a la lista de los inservibles.

Ahora, maltrato en el Sistema Nacional de Creadores

Nos cuentan que en el Sistema Nacional de Creadores de Arte hay molestia e inquietud. El problema empezó porque a los beneficiarios les cayó el pago hasta el último día de noviembre. Los más entendidos dirán que no hay ninguna falta legal. Y tienen razón, pero también es cierto que ese trato recuerda a cómo otros artistas han padecido la informalidad y la indiferencia a sus demandas desde que empezó el desmantelamiento del FONCA. Para los beneficiarios del Sistema Nacional de Creadores no debe ser sencillo adaptar los gastos del día a día a un ingreso cuya fecha de entrega es insegura. Ojalá no sea un preludio de un maltrato para ellos en los próximos meses.