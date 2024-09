Alejandra Frausto, a lo que sigue...

Al programa de Canal 11 Operación Mamut fue Alejandra Frausto a dar un balance de cierre de su gestión frente a la Secretaría de Cultura federal. Ahí, con mucho orgullo, Frausto arrancó destacando la consolidación de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, Frausto omite que el anteproyecto del reglamento interno —que propiciaría esta consolidación— no se ha ni publicado en el Diario Oficial de la Federación y que contiene múltiples errores, como la mala redacción, o que se contempla a empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de participación tripartita que no tendrían que operar bajo este reglamento, como señaló un especialista y reportamos en la nota “A punto de irse, Alejandra Frausto quiere dejar reglamento interior de Cultura con errores de principiante” (21/06/2024)… Esto nos recordó que, en algún momento, la propia Secretaría de Cultura se acercó para ofrecer una entrevista con Eréndira Cruzvillegas, quien era la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, y dar su versión sobre los errores en el anteproyecto, pero las autoridades se desentendieron. ¿Habrá tenido que ver que la abogada estaba más ocupada alistándose para su nombramiento como próxima Consejera Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México en el gobierno de Clara Brugada? En fin, el sexenio llega casi a su fin y ese reglamento nomás no ha quedado. Por su parte, Frausto al parecer ya tiene concentrada la atención en su nuevo puesto como secretaria de Turismo capitalina, y ya imagina una gran ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol 2026. En el programa reveló que una de sus fuentes de inspiración es la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Uf, ya veremos su versión mexica...Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com