Ahora sí le ponen atención al Centro SCOP

Finalmente llega el anteproyecto de la declaratoria de Monumento Artístico del Centro SCOP. Este espacio —en el que estaban las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) y de alto valor artístico y patrimonial por tener murales de artistas como Juan O’Gorman, José Chávez Morado, entre otros— libra una batalla a contrarreloj, pues el terremoto de 2017 le dejó daños estructurales que lo han hecho inhabitable. Fue en febrero de este año cuando el grupo civil En defensa del Centro SCOP —y no las autoridades— anunciaron el proyecto de rescate que emprenderán la SICT y la Secretaría de Cultura. Entonces, el grupo civil dejó ver que los funcionarios enfatizaron el hecho de que había mucha “prisa” por hacer estas obras, pues su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere que el trabajo esté hecho para antes de que acabe su sexenio. Bien porque ya se ve acción en este tema que llevaba pendiente seis años, pero tan sólo el anteproyecto de la declaratoria tardó mucho en llegar… esperemos que no busquen ganarle tiempo al tiempo con trabajos al aventón, sobre todo porque al parecer —de lo poco que se ha mostrado— es una obra compleja no sólo en el aspecto patrimonial, sino en obras relacionadas con la Unidad Habitacional IMSS-Narvarte. Esperamos que los trabajos se realicen bajo la motivación de cubrir una necesidad y no bajo la lógica de los tiempos electorales.

CIDE da ultimátum a investigadores

Hace unas semanas le contamos que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) terminó su convenio con el programa Investigadores e Investigadoras por México, antes llamado Cátedras-Conacyt, el cual depende del ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), y que lo hizo sin avisarle a nadie, mucho menos a los ahora afectados por este recorte. Pues bien, nos cuentan que ya les dieron un ultimátum a estos investigadores: tienen hasta finales de junio para guardar sus cosas y dejar las oficinas. Una de las afectadas, la doctora Sonja Wolf, expresó en redes sociales que mientras investigadores que hacen ciencia vacían sus oficinas, otros ya se fueron del CIDE pero siguen conservando su espacio. “La palabra mezquindad ni siquiera alcanza para describir el trato que recibimos”, expresó. Un caso más de maltrato en el CIDE.

Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com



