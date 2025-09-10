Iván Carrillo

Viena.— Camino por los pasillos del Palacio Imperial de Hofburg y no dejo de pensar en la paradoja. En estas salas de espejos y alfombras elegantes, donde la dinastía de los Habsburgo gobernó durante siglos uno de los imperios más extensos de Europa y donde en el siglo XIX se celebró el Congreso de Viena que redibujó el mapa político del continente tras las guerras napoleónicas, hoy no se discuten coronas ni territorios conquistados. Aquí, en el mismo escenario, se habla hoy de cómo evitar la próxima explosión nuclear.

Estoy aquí para atestiguar la apertura de la Conferencia de Ciencia y Tecnología de la CTBTO, el organismo que desde hace casi tres décadas vigila, escucha y mide cada vibración de la Tierra para detectar pruebas atómicas. El secretario ejecutivo, Robert Floyd, lo resumió con una frase que resonó en la sala de la conferencia plenaria: “Hiroshima fue la primera, Nagasaki será para siempre la última. Esa es nuestra responsabilidad compartida”.

Mientras lo escuchaba, pensaba en cómo la ciencia y la tecnología se ha convertido en este tema en una especie de conciencia planetaria. El Sistema Internacional de Vigilancia (International Monitoring System, IMS) detecta más de 36 gigabytes de datos al día, una malla invisible que escucha los océanos, los cielos y las entrañas de la Tierra. Esa red no solo sirve para descartar rumores —como lo hizo el año pasado con un temblor en Irán que algunos interpretaron como posible prueba nuclear, que terminó por no serlo—, también se ha convertido en un recurso para monitorear terremotos, tsunamis o incluso el cambio climático.

Ciencia para detener las explosiones

El IMS está compuesto por 321 estaciones y 16 laboratorios distribuidos por todo el mundo. Su sofisticación radica en combinar cuatro tecnologías: la sismología, capaz de distinguir un terremoto natural de una detonación subterránea; la hidroacústica, que capta ondas en los océanos; el infrasonido, sensible a explosiones en la atmósfera; y los radionúclidos, que detectan partículas y gases radiactivos liberados tras una prueba. Cada estación transmite datos en tiempo real a Viena, donde son analizados y validados por expertos humanos. Esa precisión ha permitido que la red colaborativa internacional de la que México forma parte se convierta en una de las mayores infraestructuras científicas del planeta.

Lo fascinante es ver cómo, en un tiempo de desconfianza y polarización, la ciencia logra tender puentes donde la política se estanca. En los pasillos del Hofburg se habla de inteligencia artificial, de sensores de gases nobles, de nuevas estaciones en China o África, pero lo que realmente está en juego es la posibilidad de mantener a raya la carrera armamentista.

El último ensayo nuclear ocurrió en 2017, en Corea del Norte. Si el mundo resiste hasta enero de 2026 sin otra detonación, habremos alcanzado el periodo más largo desde 1945 sin una explosión atómica. Sin embargo, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) sigue sin entrar en vigor porque varios países con armamento nuclear se resisten a ratificarlo. Y ahí surge el cuestionamiento inevitable: ¿será suficiente la ciencia para detener lo que la política no logra?