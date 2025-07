Madurez y/o exactitud de un proyecto de infraestructura

Ing. Rosa Deni Hernández Desentis

Miembro del Comité técnico de Gerencia de Proyectos del CICM

El Gerente de Proyecto, como responsable de definir, planear y cumplir sus objetivos, debe contar con el apoyo de los patrocinadores para contar con los recursos suficientes y en el tiempo preciso para cada una de las etapas; de ello dependerá la evolución del proyecto alineada a la planeación original, con el mínimo de desviaciones, siempre y cuando se haya realizado la planeación con el tiempo suficiente al mínimo requerido y con el desarrollo necesario para lograr su madurez y exactitud, sin olvidar por supuesto los imprevistos, riesgos estudiados y controlados o trasladados a otros participantes, que también deberán estar sujetos a un proceso de madurez para adquirir mayor solidez en su manejo.

La madurez de la gestión de proyectos se desarrolla cuando una empresa o corporativo evalúa sus capacidades de gestión de proyectos y se compromete a la mejora continua.

Algunas características de la madurez de la gestión de proyectos son: i) los proyectos finalizan en la fecha prevista; ii) los equipos mitigan la ocurrencia de los riesgos y completan bien los proyectos; iii) los proyectos finalizados reflejan los objetivos originales; iv) los proyectos aportan beneficios; v) los proyectos continúan con éxito a pesar de los cambios; vi) la gestión de proyectos aplica una buena gobernanza de los proyectos en toda la organización.

Existen modelos para medir la madurez de un proyecto, tales como: i) Modelo de madurez de capacidades (CMM), ii) Modelo de madurez de gestión de proyectos organizativos (OPM3), iii) Modelo de madurez de gestión de proyectos (PMMMSM), iv) Modelo de madurez de procesos de gestión de proyectos de Berkeley, Familia de diagnósticos de Gartner Score, v) Modelo de madurez de gestión de proyectos de Kerzner, vi) Modelo de madurez de gestión de proyectos, programas y carteras (P3M3®). Cada uno de los modelos antes mencionados tiene características que lo distingue y lo hace aplicable a distinto tipo de Proyecto.

Tomando algunos de los modelos más populares, podemos definir cinco etapas de maduración, con crecimiento en tiempo y acorde a su numeración:

Etapa 1.- Proyecto sin Gerencia de Proyectos, ejecución Ad Hoc.

Etapa 2.- Ejecución repetitiva con alguna documentación de procesos.

Etapa 3.- Gestión de procesos documentados y respetados.

Etapa 4.- Medición de resultados de calidad mediante procesos repetitivos a través de la organización.

Etapa 5.- Mejora Continua e innovación.

Una manera de medir la madurez o exactitud en el desarrollo de un proyecto puede ser por el nivel alcanzado para desarrollar su Estimado de Costos, que según la AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering) los clasifica como sigue:

Clase 5.- Evaluación conceptual: Proporciona una estimación a nivel de orden de magnitud en las etapas iniciales del proyecto. Precisión: Bajo: -20% a -30%, Alto: +30% a +50%.

Datos Utilizados: a) Datos históricos, comparaciones con proyectos similares. b) Metodologías: Orden de magnitud, Juicio, Analogías, Modelos paramétricos.

Clase 4.- Estudio de diseño conceptual: Refina y detalla la estimación utilizando más información disponible, estudio de diseño conceptual. Precisión: Bajo: -10% a -20%, Alto: +20% a +30%.

Datos Utilizados: a) Información detallada sobre materiales, mano de obra y equipo. b) Metodologías: Modelos paramétricos y componentes.

Clase 3.- Estudio de factibilidad y autorización de recursos: Estimación detallada basada en diseños específicos y datos concretos, estudio de factibilidad y autorización de recursos. Precisión: Bajo: -5% a -15%, Alto: +10% a +20%.

Datos Utilizados: a) Planos detallados, especificaciones técnicas, cotizaciones de proveedores. b) Metodologías: Precios unitarios semidetallados y ensamble de elementos.

Clase 2.- Presupuesto de control o de oferta: Refina aún más la estimación para reflejar las condiciones del sitio y los detalles específicos de la construcción, presupuesto de control o de oferta. Precisión: Bajo: -5% a -10%, Alto: +5% a +15%.

Datos Utilizados: a) Condiciones del sitio, logística de construcción, detalles específicos del proyecto. b) Metodologías: Precios unitarios detallados con volumetrías forzadas.

Clase 1.- Evaluación del estimado: Proporciona una estimación precisa basada en los costos reales después de la finalización del proyecto, evaluación del estimado. Precisión: Bajo: -3% a -5%, Alto: +3% a +10%.

Datos Utilizados: a) Costos reales del proyecto completado. b) Metodologías: Precios unitarios detallados con volumetrías detalladas.

Todos podemos emitir una opinión acerca de la Madurez y/o Exactitud de un Proyecto de Infraestructura, sea cual sea nuestra formación y experiencia; la diferencia principal de las opiniones consistirá además de la convicción en el tipo de opinión que se emite. Por lo general se dividirán estas opiniones en: Técnicas y No técnicas; en las últimas podremos agrupar todas las opiniones que se alejan de la formación técnica o tecnológica. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el vocablo “Proyecto” se ha extendido en cuanto a su aplicación a muchas disciplinas lejanas a la tecnología, por lo que las personas con formaciones distintas a la tecnológica sienten el concepto cercano hablando de proyectos de salud, sociales, medioambientales, etc.

Se trabaja cada día con mayor frecuencia con equipos multidisciplinarios, se reconoce, acepta y enfrenta la necesidad de formar grupos con conocimientos diversos para el logro de metas comunes. Esta integración de equipos multidisciplinarios será siempre un reto para el Gerente de Proyecto, ya que deberá allegarse de diversas herramientas para su aplicación, algunas de las cuales serán seguramente diseñadas por profesionales de otras especialidades y su integración será siempre un gran desafío.