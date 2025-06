Hacia un reglamento para el diseño y construcción de puentes en México

Darío Rivera Vargas

Coordinador Adjunto del Comité de Seguridad Estructural

Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.

Los puentes son obras de infraestructura vitales para la comunicación y el desarrollo económico de un país. Debido a la gran importancia que guardan, los ingenieros civiles tienen el compromiso de lograr diseños que satisfagan las diferentes condiciones de carga a las que puedan estar sometidos, primordialmente las móviles en sus diferentes manifestaciones: peatonales, vehiculares y ferroviarias; además de ser resilientes ante eventos extremos como sismos y huracanes, principalmente.

El proyecto de puentes requiere de la aplicación de diferentes áreas de conocimiento de la ingeniería civil como estructuras, geotecnia, hidráulica e hidrología. Por lo anterior, la mayoría de los reglamentos extranjeros de puentes, tales como AASHTO (EUA), CSA (Canadá), Eurocódigo (comunidad europea), entre otros, dentro de sus especificaciones técnicas de diseño y construcción, están referidas a dichas áreas de conocimiento con énfasis a las condiciones locales de sus países de origen, principalmente en lo que se concierne a las cargas accidentales.

En la práctica, el diseño de puentes en México ha conllevado al uso y combinación de diferentes normas nacionales e internacionales, así como de manuales para justificar el diseño en este tipo de obras. Esta situación ha generado ciertos conflictos entre diseñadores y revisores de los proyectos, al no contar con un reglamento que unifique y regularice los criterios de diseño. Como parte de esta problemática, también se suele aplicar especificaciones técnicas de edificios a puentes, al suponer que su comportamiento estructural es similar, cuando no es así. Aunado a esto, en el análisis de los puentes ante eventos extremos, se tiene el dilema de no poder adoptar los criterios de diseño de reglamentos internacionales, dado que en México prevalecen condiciones de sismicidad y rasgos meteorológicos totalmente distintos a los que se contemplan en estos códigos; en consecuencia es necesario trabajar en la propuesta de periodos de retorno de diseño para estos peligros naturales, aplicados exclusivamente a puentes, a fin de lograr diseños razonables y confiables.

Ante el incremento de puentes que se han construido en México en los últimos años, aunado a los proyectos importantes que se están desarrollando actualmente (Tren Maya, Corredor Interoceánico, entre otros) y los que están por ejecutarse, se abre un área de oportunidad para incentivar el desarrollo de un reglamento que permita uniformizar los criterios para el diseño y construcción de puentes. En este sentido, la ingeniería mexicana cuenta con la experiencia en la construcción de puentes de gran envergadura, además de disponer de algunos avances de investigación sobre ingeniería de puentes que se han realizado en instituciones y universidades del país. En consecuencia, se pueden armonizar esfuerzos entre las buenas prácticas de diseño y construcción de puentes, junto con los resultados de investigación que se tienen hasta el momento, para con ello desarrollar recomendaciones que contemplen las condiciones locales en cuanto a fenómenos naturales, las cargas móviles representativas que transitan en el sistema carretero nacional y urbano, así como en vías férreas. De igual forma, en un proyecto de reglamento se pueden reconocer las normas extranjeras que son apropiadas para su aplicación en México bajo ciertas circunstancias, derivado de un análisis riguroso.

Vale la pena reconocer la disponibilidad de ciertos órganos de gobierno que han buscado desarrollar lineamientos normativos para guiar el proyecto y construcción de puentes, tal es el caso de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, quien tuvo a bien en el 2022, realizar la revisión de los términos de referencia para estudios, proyectos, construcción, conservación y supervisión de puentes. En este estudio, colaboró el Colegio de Ingenieros Civiles de México con la organización de grupos de trabajo, conformados por ingenieros de la misma Secretaría, ingenieros independientes dedicados al proyecto de puentes e investigadores enfocados al estudio en este tipo de obras de infraestructura.

De igual forma, destaca la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, con el desarrollo de la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Puentes Urbanos, en proceso de elaboración, que formará parte del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Con esta Norma se pone de manifiesto la necesidad de disponer de criterios de diseño exclusivos para puentes, a reserva de que existen lineamientos de orden general que congenian con el resto de las Normas de este Reglamento enfocado a edificios. En este proyecto de Norma están colaborando especialistas reconocidos de diferentes áreas de la ingeniería civil enfocados a puentes, conformado por ingenieros de la práctica profesional e investigadores. Esta Norma busca integrar diferentes aspectos que garanticen la operación y nivel de seguridad acorde a la importancia que tienen estas obras. De esta manera, los tópicos básicos a cubrir están relacionados con la filosofía de diseño, estudios preliminares de proyecto, cimentaciones, cargas de diseño, dimensionamiento de elementos estructurales (concreto reforzado, concreto presforzado y acero), criterios de modelación y análisis estructural ante carga accidentales (sismo y viento), apoyos y juntas de expansión, aspectos constructivos y acciones de rehabilitación.

Bajo este contexto habrá que seguir trabajando solidariamente, ingenieros civiles y órganos de gobierno, para que México disponga de un reglamento de puentes que le permita estandarizar su nivel de seguridad estructural y calidad de su construcción, acorde a las condiciones locales del país por exposición a fenómenos naturales y niveles de cargas móviles. Un cuerpo normativo de esta naturaleza contribuye a reglamentar el análisis, diseño, construcción, evaluación y rehabilitación de puentes nuevos o existentes.