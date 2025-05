“Encontré cinco cuerpos, así son mis fines de semana”

Polémica, retadora, dura, luego frágil, pero siempre incansable. Ceci Flores, la reconocida mamá buscadora me toma la llamada el viernes por la noche, después de hacer una transmisión en sus redes sociales para anunciar el hallazgo de dos fosas clandestinas en Hermosillo.

La imagen es tremenda. Un cráneo, sobre huesos, como si fuera una bandera pirata. Ceci postergó nuestra llamada porque estaba hablando con la familia de una de las presuntas víctimas. Los localizó gracias a una credencial de elector. Como esa había otras cuatro.

La familia no quería aceptar la noticia. Le dijeron a Ceci que tenían la esperanza de que su muchacho siguiera con vida, pero frente a algo así es casi imposible seguir creyendo.

A Ceci le llegó un mensaje a su WhatsApp. Era un anónimo: “Ve al kilómetro 13 de la carretera 100, al norte de Hermosillo. Hay cien cuerpos”. Ella no tardó. Fue ese mismo día y se metió al lugar, junto con otras mamás buscadoras. Las autoridades les dijeron que no podían acompañarlas porque era una propiedad privada, pero ellas no rompieron ni un candado ni una cerca ni un alambre y se metieron. Define esa actitud como “el cuento de siempre”.

Comenzaron a excavar en dos fosas clandestinas. La tierra escupió las credenciales de elector, pero también unos aretes y una cadena, además del INE de una mujer. De ella nada está confirmado.

Le pregunto a Ceci si tiene idea quién está detrás de los asesinatos. Responde que ellas no investigan eso, que no les interesa, que además es peligroso e innecesario para sus objetivos. También le pregunto si regresará pronto, me dice que sí, pero que primero irá a hacer una búsqueda de sus hijos, otro día, como desde hace 10 años.

Ceci remata diciéndome que encontró cinco cuerpos y que así son sus fines de semana. Dándole malas noticias a los otros.

Stent:

Ricardo Salinas Pliego ha contado entre sus cercanos que ha recibido distintos avisos de que el gobierno federal tomará TV Azteca, a través de la Marina. Ni él ni los oyentes creen que eso sucederá, pero la simple amenaza es preocupante, incluso para quienes gozan de escuchar una noticia así.

