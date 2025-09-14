El Clan y su reunión con el marino huachicolero

En las investigaciones alrededor de la red de tráfico de combustible y armas encabezada por los sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el gobierno de López Obrador, hay un pequeño detalle: figuran datos de al menos una comprometedora reunión en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México.

Por un lado, los protagonistas son Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente, y Amílcar Olán Aparicio, principal prestanombres de la red de tráfico de influencias conocida como “El Clan”. Por el otro, el vicealmirante de Marina Manuel Roberto Farías Laguna, hoy detenido, y el empresario Arnold Rojas Tame, originario de San Luis Potosí, señalado de operar y controlar el contrabando de combustibles de Estados Unidos a México, a través de tanques ferroviarios, al grado que lo apodaron “El señor de los tanques”.

Según los informantes, este último, quien además gusta de presumir los lujos a través de redes sociales, se encargó de la logística para trasladar a Farías Laguna, sobrino de Ojeda Durán, en aviones y helicópteros privados hasta su silla en la mesa. No solo eso. Le daba trato de amigo, socio y cómplice.

En la trama aparece otro nombre. El del dueño del departamento sede, ubicado en la calle de Sócrates 206, y quien también es mencionado por asistir al encuentro: un abogado identificado como Hugo Flores (en realidad es Rosales), cercano al gobierno de Querétaro, encabezado por el panista Mauricio Kuri, y a Rabindranath Salazar, exsubsecretario de Asustos Religiosos en Segob y quien buscó ser candidato de Morena al gobierno de Morelos.

De acuerdo con las fuentes, esta junta celebrada a finales de 2021 marcó el inicio de los enlaces para hacer que el negocio del huachicol fuera más exitoso para todos. Además de la experiencia del marino que controlaba parte de la institución junto con su hermano Fernando, hoy prófugo, “Bobby” López Beltrán había recibido de su papá el encargo de supervisar, de forma honoraria, las obras para el desarrollo del tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, fundamental para mover cualquier cosa entre el Golfo y el Pacífico.

Ahora que el escándalo estalló y los muertos comenzaron a aparecer en circunstancias extrañas como un suicidio con un tiro en el pecho y un accidente en una práctica con un disparo en la cara, salió a la luz la versión de que Amílcar Olán Aparicio ya no vive en México, sino que se mudó a Suiza con buena parte de su familia. Las autoridades identificaron movimientos por 3 mil millones de pesos. A cargo de la jugada señalan a Jaime Augusto Priego Rodríguez, representante legal de Romedic, la empresa de Amílcar y los juniors, beneficiada con contratos millonarios para surtirle medicina al gobierno de Mara Lezama, en Quintana Roo. Jaime Augusto es hermano de Arturo Enrique, actual secretario de Desarrollo Urbano en Tabasco. Trasladar esas enormes cantidades requiere una operación kilométrica y apuntan a un empresario ganadero y al mundo de la factura falsa: Daudet Azmitia Ortega.

Stent:

Ella le mandó a decir a Andy que tras el escándalo por su lujoso viaje en Tokio, ya no podía facilitarle los escoltas del gobierno. Que si los quería, tenía que pagarlos de su propia bolsa.

claudio8ah@gmail.com