¿Por qué un buen policía sería un buen gobernante?

Sin mayores sorpresas ni sobresaltos, la semana pasada quedaron definidas las candidaturas para la elección presidencial del 2024. Xóchitl Gálvez representará a la oposición (salvo al partido Movimiento Ciudadano, al menos hasta ahora), mientras que Claudia Sheinbaum hará lo propio por el oficialismo.

No les miento, me emociona la idea de que México sea dirigido por una mujer el próximo sexenio. En un país donde el folklore canta a los machos más machos, será muy interesante ver la influencia del “sexo débil” desde la máxima tribuna y por los siguientes seis años.

Tiempo habrá y ríos de tinta correrán para hablar al respecto de esto, pero a lo que quiero llegar ahora es a lo siguiente. El 2° puesto de mayor importancia política, por excelencia, siempre ha sido para quien lleve las riendas de la capital de nuestro país, el otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

No ha habido un solo gobernante que haya ocupado ese puesto que no haya sido colocado (al menos) en la mira para una futura elección presidencial. Es innegable el peso político y económico que representa la capital mexicana, ergo, los reflectores, para bien o para mal, no dejan de alumbrar a quién la rige.

Entonces, una vez librada la selección de las candidatas para “la grande”, ahora se da luz verde para ese siguiente puesto en importancia, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y mientras escribo estas líneas, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, acaba de renunciar a su puesto para contender al puesto por parte de Morena.

Estimo que la gran mayoría de la población capitalina tiene una buena opinión acerca del trabajo y desempeño de García Harfuch como jefe de la policía. Las estadísticas reflejan un trabajo serio y profesional dejando poco lugar para dudar que un policía de carrera (como lo ha sido él), un civil y no un militar, es la mejor opción para dirigir al enorme cuerpo de policía esta gran metrópoli.

Y entonces, ¿por qué dejar de lado aquello en lo que, como país, necesitamos brutalmente? Si de algo hemos carecido en México en tiempos recientes es de buenos policías con carreras longevas.

Veamos el gran ejemplo que Yucatán nos ha brindado. Luis Felipe Saidén Ojeda fue nombrado secretario de la entonces Secretaría de Protección y Vialidad por el gobernador Víctor Cervera Pacheco para el período 1995-2001 y desde entonces no ha dejado el puesto hasta el día de hoy. Son cuatro gobernador@s quienes lo han ratificado derivado de su buena actuación y desempeño. Basta con ver las estadísticas delictivas a nivel nacional para darse cuenta de que Yucatán se comporta como si fuera un país del primer mundo, lejano al resto de las entidades, en materia de seguridad pública. El mensaje de continuidad ante resultados positivos es muy poderoso.

Es válido y legítimo que cualquier servidor público aspire a escalar en el organigrama, pero las habilidades y conocimientos para hacerlo, en este caso, son totalmente diferentes. Temo que podríamos perder un buen secretario de seguridad (que hay pocos) que ha dado resultados positivos (y muy necesarios) para ganar un gobernante que aprenderá de administración pública en la ciudad más grande y conflictiva del país.

Miguel Ángel Mancera brilló como procurador de justicia en tiempos de Marcelo Ebrard, solo para transformarse en un jefe de gobierno bastante gris.

Al tiempo…

POSTDATA I - La Secretaría de Hacienda estimó que el costo total del Tren Maya sería de 156 mil millones de pesos. Sin embargo, para el año entrante han presupuestado casi 126 mil millones de pesos para terminar su construcción. La magna obra rondará ahora los 400 mil millones de gasto cuando quede finalizada. El aeropuerto Felipe Ángeles necesita un subsidio diario de cuatro millones de pesos para operar siendo que no es autosuficiente. ¿Cuánto necesitará el tren hasta alcanzar la autosuficiencia?

POSTDATA II - El programa de ayuda a adultos mayores costó al erario 55 mil millones de pesos en 2018. Para el año electoral de 2024 se programaron 465 mil millones de pesos para el mismo. Quien sea la futura presidenta recibirá esta bomba de tiempo.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN